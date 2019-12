Verhältnisse auf den Kopf gestellt

Wer sich am Samstagabend nicht zwischen Kino oder Theater entscheiden wollte, der konnte sich im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule ein Theaterstück mit Kino-Atmosphäre anschauen. Bevor sich die Saaltüren öffneten, hatten Groß und Klein Zeit, sich mit Getränken und frischem Popcorn einzudecken. Einige Kinder warteten ungeduldig vor den Türen und versuchten, schon vor Beginn des Stückes einen Blick auf die Havixbecker Theatergruppe „Das Törchen e.V.“ zu werfen.

Die beiden Hauptfiguren aus „Klaus im Schrank“ oder „Das verkehrte Weihnachtsfest“ von Erich Kästner wurden von Johanna Schuppert (Klaus) und Daniela Rosendahl (Kläre) verkörpert. „Unser Stück spielt in einer Familie. In Familien ist es ja bekanntlich nicht immer einfach“, erklärte Regisseur und Bühnenbildner Wilfried Brüggemann bei seiner Begrüßung. Dies war auch bei Klaus und Kläre der Fall: Die Eltern Pauline (Helena Schmitz) und Walter Klopp­stock (Thomas Brieden) schienen sich weder für ihre Ehe noch für ihre beiden Kinder zu interessieren. Zudem hatte Klaus Probleme in der Schule und sollte nicht versetzt werden. Einen „derartigen Fall von mangelndem Bildungsinteresse“ habe sie noch nie gesehen, stellte auch Hannelore Roters als Rektorin Frau Egerland fest. Doch Klaus hatte Zukunftspläne außerhalb der Schule. Als Kind der 1920er-Jahre träumte er davon, ein Filmstar zu werden. Sein Vorbild war dabei der Kinderschauspieler Jackie Coogan, der durch seine Rolle in „The Kid“ zum Millionär wurde. Kläres ernüchternde Antwort auf diesen Traum lautete zunächst: „Klaus, Geld verdienen ist etwas für die Großen!“ Klaus jedoch war sich sicher: „Das müsste alles ganz anders sein. Wir müssten befehlen und die Eltern müssten gehorchen!“

Gesagt, getan: Als eine geheimnisvolle Stimme aus dem Radio die Kinder einige Tage vor Weihnachten bat, ihren Kleiderschrank zu betreten, fanden die Geschwister sich auf einmal mitten in einem Filmdreh wieder. Jackie Coogan (Louise Lejeune) und Charlie Chaplin (Werner Bußmann) hatten Klaus und Kläre die Hauptrollen in der Produktion „Die Schule der Erwachsenen“ zugewiesen. Als kurz darauf das Ehepaar Kloppstock, Onkel Altenberg (Erwin Woltering) und Robert Bongardt (Sebastian Rosendahl), ein Freund der Mutter, eintrafen, konnte die Arbeit beginnen.

Die Verhältnisse in der Filmwelt wurden gehörig auf den Kopf gestellt. Auf einmal mussten Klaus und Kläre Geld verdienen, mit Freunden und Kollegen Theateraufführungen ansehen und Auto fahren. Die Erwachsenen spielten derweil unbeholfen im Kinderzimmer oder mussten noch einmal in die Schule – als Schüler, versteht sich. Besonders Walter Kloppstock stufte diese Idee als lächerlich ein, doch Chaplin antwortete bedächtig: „Menschen, die Spaß verstehen, sind niemals lächerlich.“

Das Ensemble „Das Törchen“ brachte „Klaus im Schrank“ mit viel Enthusiasmus auf die Bühne und zog das Publikum von Anfang an in seinen Bann. Auch das detailreiche Bühnenbild, das sich für jede Szene wandelte, trug zur fröhlichen und zugleich andächtigen Stimmung bei. Mit begeistertem Applaus während des Stückes und nach dem weihnachtlichen Happy End lobten die Zuschauer die schauspielerischen Leistungen der Mitwirkenden. Auch Wilfried Brüggemann freute sich: „Mir liegt dieses Stück wirklich am Herzen. Es ist ein sehr schönes Stück und außerdem sehr zeitlos.“