Eine Adventsbetreuung organisierte der Gemeindeelternrat Havixbeck. Erstmalig wurde das Angebot schon für Kinder ab drei Jahren gemacht. „Dafür konnten wir eine pädagogische Fachkraft gewinnen“, berichtet Geraldine Henneböhl , Vorstandsmitglied des Gemeindeelternrates.

20 Kinder besuchten die Adventsbetreuung am Samstag. In der Aula der Baumberge.Schule wurden Gesellschaftsspiele gespielt, Weihnachtskarten gestaltet und Hexenhäuschen kreiert. Highlight war das Weihnachtsschminken. „Insgesamt wurde das Angebot gut angenommen, sodass im nächsten Jahr wieder eine Adventswerkstatt geplant werden soll“, so Henneböhl. Der Gemeinde danken die Organisatoren für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Für das nächste Jahr plant der Gemeindeelternrat wieder die Betreuung zu den Ferienzeiten. Wer hier Bedarf hat, kann jetzt schon mit Ruth Schulze Schleithoff oder Geraldine Henneböhl per E-Mail an gemeindeelternrat-havixbeck@web.de Kontakt aufnehmen, um Wünsche zu Zeiten und Aktionen zu äußern.

Eine Bedarfsabfrage zur Ferienzeitenbetreuung wurde durch Elternvertreter der Grundschule an die Eltern der Havixbecker Grundschüler bereits weitergeleitet. „Wir hoffen auf viele Rückmeldungen, um die Betreuung zielgerichtet anbieten zu können. Wer den Gemeindeelternrat unterstützen möchte, ist willkommen“, erklärt Geraldine Henneböhl.