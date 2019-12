45 000 Euro zum 300. Geburtstag

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ( DSD ) unterstützt noch in diesem Jahr die Restaurierung des 1719 erbauten barocken Torhauses von Haus Stapel in Havixbeck dank der Lotterie Glücksspirale mit 45 000 Euro. Den symbolischen Fördervertrag überbrachte Sigrid Karliczek , Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), an Denkmaleigentümerin Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz.

Das Torhaus ist Teil der hufeisenförmigen Vorburg von Haus Stapel. Bewohner und Besucher müssen dies erst über eine Brücke kommend durchschreiten, bevor sie zum Haupthaus gelangen. Dabei handelt es sich um die größte klassizistische Schlossanlage im Münsterland, die 1819 bis 1827 als Nachfolger einer älteren Wasserburg erbaut wurde, erläutert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in einer Pressemitteilung.

Die barocke Vorburg kontrastiert stark mit den strengen Formen des Haupthauses. Das repräsentative Torhaus prägen drei gestaffelte Türme mit Schweifdächern und einer bekrönenden Laterne.

Beidseitig schließen sich eingeschossige Vorburgflügel mit abgewalmten Dächern und Ecktürmen an. Hochrechteckfenster mit Verdachungen, Lisenen und im Bereich der Durchfahrt mit Rustikaquadern gliedern den Bau zusätzlich.

Der jetzige Förderbetrag ermöglichte die denkmalgerechte Restaurierung der Gräftenseite sowie der Nord- und Südseite des aus Baumberger Sandstein erbauten Torhauses. Diesen eher weichen Naturstein zu restaurieren und nachhaltig zu sichern, erfordert fundierte und spezielle Materialkenntnisse. Sowohl der Steinmetzbetrieb Ludger Wennemer als auch das Architekturbüro Mensen und Zora haben langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet und sind ausgewiesene Fachleute.

Bürgermeister Klaus Gromöller äußerte sich anerkennend darüber, dass Haus Stapel – eine von drei Wasserburgen in Havixbeck – als bedeutendes Kulturgut aufwendig erhalten und gepflegt wird.

Das große Engagement der Eigentümerin und die verantwortungsvolle Instandsetzung werde die Qualität von Haus Stapel auch weiterhin und dauerhaft sichern, ergänzt Sigrid Karliczek. Gerne unterstützt die DSD diese große Aufgabe. Im kommenden Jahr soll auch die Innenhofseite des Torhauses saniert werden, ein Antrag auf Förderung durch die Stiftung ist gestellt.

Bereits 2011 und 2017 half die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit insgesamt rund 100 000 Euro bei Restaurierungsarbeiten im Haupthaus und in der Vorburg.