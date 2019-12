„Wir sind wieder überwältigt von der großen Resonanz und dem Mitwirken vieler Havixbecker und Hohenholter“, strahlt das Organisationsteam. Das Christliche Landvolk bedankt sich bei allen, die sich an der Wunschbaum-Aktion beteiligt haben. Auf dieser Weise werde an Weihnachten viel Freude verschenkt und strahlende Gesichter könnten am Heiligen Abend die liebevoll verpackten Päckchen öffnen.

„Es ist eine große Weihnachtsfreude auf beiden Seiten. Da sind die Beschenkten, die ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen, und auch die Schenkenden, die voller Freude die vielen unterschiedlichen Wünsche gerne erfüllen“, beschreibt Ulrike Schlagheck, Sprechering des Christlichen Landvolks das Besondere an der Wunschbaum-Aktion.

Das Familienbüro der Gemeinde, die Caritas, das Marienstift Droste zu Hülshoff und „INCA plus – offenes Havixbeck“ verteilen die Geschenke passend zu Weihnachten.