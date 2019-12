Havixbeck -

Die Weiterentwicklung des Sandstein-Museums hat Fahrt aufgenommen. Der Gemeinderat hat während der letzten Sitzung einstimmig den geplanten Maßnahmen zugestimmt. Eine Förderzusage steht noch aus. Der umfangreiche Antrag ist so gut wie fertig. Die Gemeindeverwaltung nimmt an dem Förderprogramm „Heimatzeugnis“ teil und erhofft sich, daraus eine Förderquote in Höhe von 80 Prozent zu erhalten.