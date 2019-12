Suche nach einer Herberge

Die Advents- und Weihnachtszeit ist auch im Stift Tilbeck eine besondere Zeit. Daher hat sich die Seelsorge des Stiftes gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Projekt für die Adventszeit überlegt: Zur Vorbereitung auf Weihnachten sollen Maria und Josef, zwei Figuren aus Jute ohne Gesicht, auf Herbergssuche gehen und nicht nur von Gruppe zu Gruppe, sondern auch von Ort zu Ort reisen und dort miterleben, was in den Gruppen, Familien und Werkstätten los ist.

So eine Reise will natürlich geplant sein. Als Reiseleiter und Mit-Herbergssuchender hat Udo Sistermann vom Gemeinderat die Planungen in die Hand genommen und eine Gastgeberliste erstellt. Die Liste war so schnell gefüllt, dass viele Interessierte keine Gelegenheit mehr hatten, Maria und Josef bei sich aufzunehmen.

Viele Erlebnisse haben die beiden Figuren gehabt. Einschneidend war wohl eine der ersten Begegnungen, ein Besuch in der Tilbecker Werkstatt, genauer gesagt, in der Kunsttherapie. Ein Ort in Tilbeck, bei dem es wichtig ist, den Menschen in die Augen zu schauen, da Kommunikation durch die Sprache nicht immer möglich ist: Innere Gefühle werden in äußerlichen Bildern ausgedrückt.

Um einen besseren Kontakt mit Maria und Josef aufnehmen zu können, haben die beiden dort kurzerhand ein Gesicht bekommen. Einen lächelnden Mund und Wackelaugen. Auf diese Weise wirken die beiden gleich viel empathischer und lernen an diesem Tag, dass man auch ohne verbale Sprache mit den Menschen kommunizieren kann, ganz nach dem Motto: Die Augen sind ein Spiegel unserer Seele.

Foto: Stift Tilbeck

Maria und Josef erlebten mit der Tagesstruktur in Tilbeck zum Beispiel Besuche auf dem Weihnachtsmarkt, haben den Nikolaus getroffen und konnten an einem Abend gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Konrad-von-Parzham-Hauses in Tilbeck eine Chor-Fernsehsendung schauen, bei der viele mitsangen und so den Abend noch gemütlicher machten.

Auch in Nottuln war das Paar zu Gast, zu Hause bei einer Mitarbeiterin des Stiftes Tilbeck. Dort feierten Maria und Josef einen dritten Geburtstag mit und merkten, wie wuselig und wunderschön der Alltag mit Kindern sein kann, zumal auch ein Baby mit drei Monaten dabei war.

Ein Erlebnis zum Innehalten – auch Maria und Josef haben bald ein Baby im Arm und die Freude darüber vermischt sich mit Angst und auch Sorgen. „Wo werden wir sein, wenn das Kind geboren wird, wird alles gut gehen, werden wir Hilfe haben?“ Aber ebenso die Gewissheit, dass mit Gottes Hilfe und seiner und der eigenen Liebe alles gut wird.

Kinder sind auf der Reise von Maria und Josef sehr präsent. Bei Besuchen in Havixbeck lernte das Paar zum Beispiel den vierjährigen Kaspar kennen, der prompt einen Stern als Wegbegleiter für das Paar backte. Oder die sieben Monate alte Thea, die Maria und Josef mit zur Krabbelgruppe nahm.

Von Havixbeck geht es wieder nach Tilbeck: Geschäftsführerin Ruth Meyerink nimmt Maria und Josef einen Tag auf und erklimmt mit den beiden die 64 Stufen zu Ihrem Büro, bevor es in einer Konferenz und mit einem arbeitsreichen Tag weitergeht.

Udo Sistermann ist begeistert über die Nachfrage zu dieser Aktion, die sich selbst trägt. Die Gastgeber kommunizieren miteinander und organisieren die Reise des Paares weitestgehend alleine. Bisher konnten alle Herbergen erreicht werden und alle sind überaus entgegenkommend, was zum Beispiel das Bringen und Abholen der Figuren angeht, aber auch das Interesse an dem bisher Erlebten ist groß.

Am heutigen Montag (23. Dezember) wird das Paar um 15.30 Uhr nach Tilbeck zurückkehren und in einem gemeinsamen Gottesdienst mit der Tilbecker Gemeinde auf die Zeit der Herbergsuche zurückschauen. „Im Gottesdienst werden wir über die Erlebnisse von Maria und Josef erzählen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl wird entwickelt. Jeder bekommt von dem anderen in und um Tilbeck etwas mit, man hat die Möglichkeit, in den Alltag der anderen reinzuschnuppern und lernt die Menschen auf eine andere Art und Weise kennen. Man kommt gemeinsam ins Gespräch“, so Sistermann. „Es entsteht eine Eigendynamik und, wie wir mit den ‚neuen‘ Gesichtern ja auch sehen, eine Kreativität mit den Figuren und damit haben wir alles erreicht, was wir für die Aktion erreichen wollten!“

Diese Aktion zeigt: Weihnachten in Tilbeck ist kreativ und kommunikativ, manchmal ernst, aber auch lustig und nachdenklich, Weihnachten ist immer wieder faszinierend und lässt die Menschen zusammenwachsen. Durch die Aktion des Gemeinderates wird ermöglicht, Weihnachten auch aus anderen Perspektiven zu sehen, auch wenn die Menschen nicht mobil und aktiv sein können, die Sinne für die Menschen und eine Gemeinschaft werden gestärkt.