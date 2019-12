Die Evangelische Kirchengemeinde feiert am Heiligen Abend (24. Dezember) um 16 Uhr im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule den Familiengottesdienst mit Krippenspiel. „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ lautet der Titel des Krippenspiels, das von einem Team um Miriam Paffrath und Friederike Lemming für die Kinder vorbereitet wird. Unterstützt werden sie dabei durch Astrid Brinkbäumer, die für die Kostüme verantwortlich ist. Ein „Engelchor“ unter der Leitung von Kerstin Kaltmeyer sowie der Posaunenchor unter der Leitung von Alfred Holtmann werden den Gottesdienst musikalisch gestalten.

Um 18 Uhr lädt die Evangelische Kirchengemeinde zur Christvesper in die Kirche ein. Musikalisch bereichert wird dieser Gottesdienst durch Hans-Martin Schwindt (Violine) und Juri Artamonov (Klavier und Orgel).

Am ersten Weihnachtstag (25. Dezember) feiert die Gemeinde um 10 Uhr einen Abendmahlsgottesdienst in der Kirche. Hier begleitet Christina Meyer einige Lieder mit der Trompete. Die ehemalige Organistin der Gemeinde, Susanne Schellong, lädt am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) wieder zu einem weihnachtlichen Singen um 17 Uhr ins Gemeindezentrum ein.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg feiert die folgenden Gottesdienste:

Heiligabend

St. Dionysius: 15 Uhr Krippenfeier, 17 Uhr Familienmesse, 22 Uhr Christmette; St. Georg: 16 Uhr Krippenfeier, 18 Uhr Christmette; Marienstift: 15 Uhr Christmette für Bewohner, Mitarbeiter und deren Angehörige; Stift Tilbeck: 18.30 Uhr Christmette.

Erster Weihnachtstag

St. Dionysius: 8 Uhr Hirtenamt, 11 Uhr Festhochamt; St. Georg: 9.30 Uhr Festmesse; Stift Tilbeck: 10 Uhr Eucharistie.

Zweiter Weihnachtstag

St. Dionysius: 8 Uhr Eucharistie, 11 Uhr Jugendmesse; St. Georg: 9.30 Uhr Eucharistie; Stift Tilbeck: 10 Uhr Eucharistie.