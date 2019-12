„Qualifizierte Bildung ist an staatlichen Schulen in Tansania eher die Ausnahme“, umschreibt Kösters die Bildungsmisere in Tansania. Es mangele neben Büchern und Schulmaterialien vor allem an ausreichend qualifizierten Lehrern. Klassenstärken von bis zu 120 Schülern pro Lehrer seien die Konsequenz. „Wer als Eltern die finanzielle Möglichkeit hat, schickt sein Kind immer häufiger auf eine Privatschule“, erläutert der Vorstandsvorsitzende.

2,5 Millionen Waisenkinder leben in dem ostafrikanischen Land. Tansania kämpfe bis heute mit einer der weltweit höchsten Aids-Raten und in der Folge mit der Fürsorge für viele hinterbliebene Kinder. „Ihre Startbedingungen könnten im Kontext der Bildungsmisere nicht schlechter sein. Unsere Bildungspaten setzen sich für Chancengleichheit im Zugang zu qualifizierter Bildung ein“, so Kösters.

Schulbank vergibt derzeit 120 Stipendien an Waisenkinder, die sich qualifizierte Bildung nicht leisten können. Von der Grundschule bis zur Universität. Dabei übernehmen die Paten bewusst nur rund die Hälfte der Finanzierung. „Jede unserer elf ausgewählten Partnerschulen hat sich verpflichtet, ihre Schulgebühren für unsere Stipendiaten um 35 bis 50 Prozent zu reduzieren. Zudem tragen die Elternteile beziehungsweise gesetzlichen Vertreter 25 Prozent der reduzierten Gebühren“, erläutert Kösters. „Ein wichtiges Zeichen der Solidarität – für alle Beteiligten.“ Ein weiteres wichtiges Zeichen: Jede private Spende fließe zu 100 Prozent in die Finanzierung der Stipendien. Büromiete, Personal- und andere Kosten in Tansania sowie Reisekosten würden von den Mitgliedern des Vereins privat getragen.

Gegründet wurde Schulbank e.V. im Jahr 2013 von Familie Kösters und Freunden aus Havixbeck. „Bedanken möchten wir uns bei allen Bildungspaten der Gemeinde, die mit ihrer Wertschätzung immer wieder für den so wichtigen Rückenwind sorgen“, freut sich der Vorstandsvorsitzende.