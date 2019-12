Das Jahr 2019 in Bildern

Am Vorabend des 1. Mai stellt die Handwerker-Gilde Hohenholte den Maibaum in der Mitte des Stiftsdorfs auf. Die am Maibaum angebrachten Piktogramme symbolisieren die in der Gilde vertretenen Berufe. Mit zahlreichen Besuchern feiert der Verein ein fröhliches Fest.