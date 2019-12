Am Dienstagnachmittag leitete die evangelische Gemeinde im Forum mit ihrem alljährlichen Familiengottesdienst und einem Krippenspiel die Weihnachtsfeiertage ein. Wie in den Wirtshäusern der biblischen Weihnachtsgeschichte waren auch im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule alle Plätze besetzt. Abgewiesen wurde für den gemeinsamen Gottesdienst, anders als in Bethlehem unmittelbar vor der Geburt Christi, jedoch niemand.

Nach dem Einzug der mitwirkenden Kinder unter „Ihr Kinderlein kommet“ eröffnete Pfarrer Ulrich Breitling-van de Pol den Familiengottesdienst mit einer Lesung der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium. „Ich hoffe, dass alle Vorbereitungen abgeschlossen sind und wir in dieser Stunde zur Ruhe kommen können“, wünschte Breitling-van de Pol sich und allen Anwesenden.

Szenenapplaus für die Krippenfeier der evangelischen Kirchengemeinde 1/11 Foto: Kerstin Adass

Das Krippenspiel, das den Mittelpunkt des Gottesdienstes bildete, fand auf der Bühne des Forums statt. Vor dem beeindruckenden Bühnenbild erweckten die jungen Schauspieler in Kostümen, die liebevoll von Astrid Brinkbäumer gestaltet worden waren, die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel zum Leben. Ganze Textpassagen wurden auswendig vorgetragen und ernteten spontanen Applaus aus dem Publikum. Friederike Lemming, Miriam Paffrath und Marina Paffrath führten Regie und unterstützten die kleinen Schauspieler. Für weihnachtliche Klänge während des Gottesdienstes sorgten der Posaunenchor mit Dirigent Alfred Holtmann und ein „Engelschor“ unter der Leitung von Kerstin Kaltmeyer.

Anders als oft üblich, wurde nicht nur die Geschichte von Maria, Josef und der Geburt Jesu erzählt. Es kamen auch Figuren zu Wort, die sonst meist nur eine Nebenrolle spielen. So unterhielten sich zum Beispiel die Hirten darüber, wie sie mit ihrem mangelnden Ansehen in der Gesellschaft zu kämpfen haben. Der Prophet Jesaja verkündete derweil den Menschen: „Etwas geht zu Ende, aber es wird etwas Neues beginnen. Das ist Gottes Plan.“