Das 42. Dreikönigsturnier der Handballabteilung des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck beginnt am Sonntag (29. Dezember) in der Baumberg-Sporthalle. Los geht um 9.30 Uhr mit den Spielen der männlichen Jugend D. Bis zum 5. Januar (Sonntag) stehen insgesamt 15 Jugend- und Seniorenturniere auf dem Programm. Spielfrei bleiben Silvester und Neujahr . Der Eintritt ist frei.

Vor und hinter den Kulissen ist eine große Zahl an Helfern mit der Organisation und Umsetzung des Dreikönigsturniers befasst. Neben dem umfangreichen sportlichen Teil kümmern sich die Ehrenamtlichen um das Rahmenprogramm.

Vereinseigene und externe Schiedsrichter übernehmen die Leitung der Spiele. Ebenfalls im Einsatz sind viele Zeitnehmer aus der Handballabteilung.

In eine gemütliche Cafeteria verwandelt sich das Foyer der Baumberg-Sporthalle. Unter der Federführung des Fördervereins „Handball in Havixbeck“ wird dort eine breite Auswahl an Speisen und Getränken zu günstigen Preisen angeboten. Mit dabei sind auch die Senioren-Fußballer von Schwarz-Weiß Havixbeck, die vor der Sporthalle den Pommes- und Bratwurststand betreiben.

Attraktive Preise gibt es bei einer Verlosung zu gewinnen. Neben Tagespreisen wird als Hauptpreis am Ende des 42. Dreikönigsturniers ein Smart-TV verlost. Mit dem Erlös des Gewinnspiels werden Projekte der Handballjugend unterstützt.

Am 4. Januar (Samstag) treffen sich um 17 Uhr im Jugendraum der Baumberg-Sporthalle Ehrengäste, Sponsoren, Förderer und Gönner der Handballabteilung von Schwarz-Weiß Havixbeck, des Vereins „Handball in Havixbeck“ und des Fördervereins Handball bei einem Neujahrsempfang.

Zum Dreikönigsturnier hat der Förderverein Handball ein umfangreiches Programmheft herausgegeben. Darin werden alle Handballteams des Sportvereins Schwarz-Weiß Havixbeck und der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Havixbeck/Roxel in Wort und Bild vorgestellt. Außerdem enthält die Broschüre den Turnierplan und allgemeine Informationen rund um den Handballsport in der Baumberge-Gemeinde. Das Heft wurde von den Handballern bereits an die Haushalte verteilt.