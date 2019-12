„Weihnachten ist eine belebtere Zeit“, stellte Gregor Veltkamp , Vize-Präsident des DRK-Kreisverbandes Coesfeld am Heiligen Abend fest. Da überraschte es nicht, dass an diesem Morgen, als er zusammen mit Justiziarin Patricia Vogel, Kreisrotkreuzleiter Dirk Musholt und Michael Hofmann , Leiter Rettungsdienst, zum traditionellen Weihnachtsbesuch in der Havixbecker Rettungswache eintraf, diese verwaist war, weil alle im Einsatz waren.

Die Diensthabenden waren gerade mit einem Patienten unterwegs in ein Krankenhaus nach Münster, erfuhr Hofmann nach Rücksprache von der Leitstelle Coesfeld. Dort werden Einsätze und Engagement der neun Rettungswachen des Kreises koordiniert, acht davon gehören zum Deutschen Roten Kreuz .

In der Rettungswache Havixbeck hatten an Heiligabend von 6.30 bis 18.30 Uhr Rettungssanitäterin Anna Peitzberg und Rettungsassistent Steffan Halstrick Dienst. Die beiden schafften es gegen Mittag gerade eben, mit den Besuchern eine Tasse Kaffee zu trinken und die mitgebrachten Geschenke für alle Aktiven der Wache in Empfang zu nehmen, bis sie zum nächsten Hilfseinsatz gerufen wurden.

„Wir haben hier einen Mehrgenerationenrettungsdienst“, berichtete Veltkamp aus der Arbeit der Havixbecker Wache. Haupt- und Ehrenamt würden sich dort problemlos verbinden, lobte der Vize-Präsident und unterstrich: „Ohne ehrenamtliche Unterstützung sind unsere Aufgaben gar nicht zu stemmen.“

In diesem Jahr habe das neue Notarzteinsatzfahrzeug, das seit dem Sommer in Nottuln 24 Stunden einsatzbereit ist, auch für die Havixbecker eine spürbare Verbesserung ergeben, informierte Hofmann. Ein weiterer positiver Schritt kommt zum 1. Januar. Dann wird das DRK in Billerbeck einen zweiten Rettungswagen an sieben Tagen die Woche tagsüber stationieren.