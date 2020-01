Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Nach und nach werden nun die Weihnachtsdekorationen in ihren Kisten verstaut und die zuvor liebevoll geschmückten Christbäume müssen langsam weichen.

„Da stellen sich dann viele die Frage, was mit den ausrangierten Weihnachtsbäumen geschehen kann?“ heißt es in einer Mitteilung der DLRG-Ortsgruppe Und es gibt einen Vorschlag: Bei der Entsorgung der kleinen und großen Tannen helfen auch dieses Mal wieder die ehrenamtlichen Helfer der DLRG Ortsgruppe.

Am Samstag, 11. Januar, fahren ab 8.30 Uhr die angehenden und aktiven Rettungsschwimmer durch die Straßen und sammeln die ausrangierten Bäume ein. Unterstützt werden sie bei ihrer Sammelaktion von den Gartenbauunternehmen Dirks und Daldrup und der Zimmerei Thier, die Wagen aus ihrem Fuhrpark der DLRG bereitstellen.

Die Ortsgruppe bittet darum, alle Tannen abgeschmückt und gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Zusätzlich zu den Bäumen sammeln die Helfer Geldspenden ein. Dazu kommen sie an die Haustüren der Anwohner. Die Spenden sollten nicht an die Bäume gebunden werden, damit sie auch dem rechtmäßigen Zweck zugeführt werden können, schreibt die Ortsgruppe in ihrer Mitteilung weiter. Der Erlös diene dazu, viele Aktionen der DLRG Jugend wie die Fahrt ins Pfingstlager oder zu Wettkämpfen, den Kauf von Material zur Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung oder die Umsetzungg von Veranstaltungen wie das Sommerfest oder eine Videonacht möglich zu machen. „Ohne diese Unterstützung sind eine Jugendarbeit und eine Schwimmausbildung nicht in dem Ausmaß möglich“, heißt es weiter.

Fragen zur Tannenbaum-Aktion beantwortet der Jugendvorsitzende Daniel Possenriede ( ✆ 0157/ 34 79 21 62). Er gibt auch weitere Informationen.