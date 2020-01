Über 200 Einladungen hatte der Förderverein Handball im Vorfeld verschickt. Adressaten waren nicht nur die 50 Sponsoren, sondern diesmal zusätzlich die mittlerweile 55 Mitglieder des Fördervereins. Auch die Gründungsmitglieder Peter Büscher , Roland Schmidt und Heinz Steens durften unter den Gästen nicht fehlen.

Der Vorsitzende Jörg Sommerfeld blickte in seiner Ansprache auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück und freute sich, mit den Aktiven David Weiper sowie Christopher Wiesner zwei neue Beisitzer gefunden zu haben. Sommerfeld bedankte sich bei den Unterstützern für die finanziellen Mittel in der Vergangenheit, „denn nur so können wir den Mitgliedsbeitrag einigermaßen erträglich halten. Ansonsten würde dieser explodieren.“

Auch Bürgermeister Klaus Gromöller nutzte im Rahmen seiner „Abschieds-Tournee“ die Möglichkeit, um bei den Schwarz-Weißen zum Schluss seiner im Oktober endenden Amtszeit noch einmal vorbeizuschauen. Gromöller sprach von einem „tollen Turnier, dass wieder einmal mit viel Herzblut organisiert wurde. Ich habe ein großes Bedürfnis, dafür Danke zu sagen.“

Nach einem Bier und einer Currywurst nutzten die Gäste die Gelegenheit, um in der vollen Sporthalle noch das Männer 1-Turnier zu verfolgen.