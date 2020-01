Natürlich hat er als Havixbecker auch seinen Heimatort häufig besucht. Themen waren hier zum Beispiel Windkraft (Besuch einer Veranstaltung der Bürgerinitiative, gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Wilhelm Korth und Dietmar Panske), Mobilität (Gespräch und Fahrt mit den Initiatoren des Bürgerbusses und der Fahrradrikscha), Denkmalschutz (Haus Stapel) sowie Pflege und Gesundheit (Besuch der Caritas-Einrichtung an der Dierkesallee, mit dem CDU-Arbeitskreis Pflege und Gesundheit).

Mit Schülern der Münsterlandschule in Tilbeck diskutierte er über DNA-Analysen in Strafverfahren, von einem Waldbauern in den Baumbergen ließ er sich Folgen der Trockenheit zeigen. Marc Henrichmann gehört der CDU-Projektgruppe „Afrikapartnerschaften“ an. Deshalb war der Besuch von „what a bird“, die mit einem neuartigen Filter Trinkwasser in Afrika reinigen wollen, besonders spannend.

Während der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Coesfeld zog Marc Henrichmann Bilanz und gab gleichzeitig einen Ausblick auf 2020. Die Klimadebatte, die Landwirtschaft und die innere Sicherheit: Dies waren drei der bundespolitischen Themen, die 2019 viele Menschen im Münsterland bewegten.

„Wir haben hier und in weiteren Bereichen eine Menge Gutes für die Bürger in Deutschland und in der Region erreicht“, zieht Marc Henrichmann, eine positive Bilanz seiner Arbeit in Berlin.

„Und wir haben noch einiges vor“, blickt der CDU-Politiker nach vorn. 2020 stehen für ihn nicht zuletzt Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts oben auf der Agenda – dieser Zusammenhalt habe durch die Art, wie im Parlament oder in sozialen Medien miteinander diskutiert und umgegangen werde, stark gelitten.

Anreize statt Verbote beim Klimaschutz: Das ist für Henrichmann der richtige Ansatz in der Klimadebatte. „Die Union setzt auf Eigenverantwortung der Bürger und auf unsere innovativen Unternehmen“, erklärt er. „Deutschland muss beim Klimaschutz technologischer Vorreiter sein.“ Dann zögen auch andere Länder mit. Für ihn ist wichtig, die Menschen im ländlichen Raum dabei auch zu entlasten.