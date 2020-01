Durch die Unterstützung der Gemeinde Havixbeck arbeiten zukünftig die Kommunale Kindertagesstätte (Kita) im Flothfeld, die Baumberge-Schule und die Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) im Projekt MINTeinander „Schwimmen und Sinken“ zusammen. Die Abkürzung „MINT“ steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Hierzu haben die Vertreter der Kita und beider Havixbecker Schulen an einer gemeinsamen Fortbildung des Regionalen Bildungsnetzwerks im Kreis Coesfeld teilgenommen.

Wie in einer Spirale bauen die Kinder und Jugendlichen ihr naturwissenschaftlich-technisches Wissen von Stufe zu Stufe weiter aus. Das Projekt MINTeinander – eine Initiative der Deutschen Telekom Stiftung – zielt darauf ab, die Motivation und die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in den sogenannten MINT-Fächern systematisch und aufeinander aufbauend zu entwickeln – vom Kindergarten über die Grundschule bis in die weiterführende Schule. „Das fängt in der Kita ganz einfach an. Da geht es darum, festzustellen, was schwimmt und was sinkt“, erklärt Andrea Hahn vom Regionalen Bildungsnetzwerk Coesfeld. Für die Grundschule stelle sich bereits die Frage: „Warum schwimmt ein schweres Schiff?“ In der Havixbecker Grundschule sei das Projekt schon länger Bestandteil des Sachkundeunterrichts. Der nächste Wissenssprung komme dann in der AFG. Dort würde eine Tauchkamera entwickelt und Volumenberechnungen vorgenommen, so Andrea Hahn.

Damit dies gelingen kann, müssen die Bildungseinrichtungen mit Lehr- und Lerninhalten arbeiten, die altersgerecht aufeinander aufbauen. Im Auftrag der Stiftung haben Experten unter der Leitung von Prof. Dr. Kornelia Möller (Uni Münster) derartige Inhalte entwickelt.

Materialsammlungen und didaktisches Begleitmaterial zum Thema „Schwimmen und Sinken“ und „Magnetismus“ unterstützen Pädagogen dabei, Bildungsinhalte – wie bei einer Spirale – in Kita und Schule aufeinander aufbauend zu vermitteln. Im Kreis Coesfeld koordiniert das Regionale Bildungsnetzwerk das Projekt „MINTeinander“. Ansprechpartnerin ist Andrea Hahn.