Havixbeck -

Das Blasorchester Havixbeck lädt am kommenden Samstag (11. Januar) – nicht wie teilweise ausgedruckt am Sonntag – um 17 Uhr zu seinem Kirchenkonzert in die St.-Dionysius-Kirche ein. Unter dem Motto „Freiheit“ dürfen sich die Zuhörer über ein vielseitiges Programm in der besonderen Atmosphäre freuen.