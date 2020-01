Fritz Kiffmeier ist eine besonnener Mensch. Er blickt positiv in den Tag und erfreut sich des Lebens. Immerhin wird er am heutigen Freitag (10. Januar) 90 Jahre alt. 1930 wurde er als jüngster von drei Jungen der Familie Kiffmeier an der Schützenstraße geboren. „Ich bin Havixbecker durch und durch“, meint der Jubilar, der mit seiner Frau Maria seit einigen Jahren an der Stapeler Straße wohnt.

Dort haben die beiden ein Altersdomizil bezogen, das sie sehr praktisch und schön finden. 63 Jahre ist das Ehepaar schon verheiratet. Sie haben drei Kinder, fünf Enkel- und drei Urenkelkinder. „Da sind wir richtig stolz drauf“, kommt es aus einem Munde.

1995 ging der Eisenbahnbeamte nach 50 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand. Die Anfänge seiner täglichen Arbeit waren die Bahnhöfe an der Baumbergebahn. Gemeinsam mit Willi Rawe und Werner Wiethold sorgte er für den reibungslosen Ablauf der täglichen Bahngeschäfte. Die kleinen Bahnhaltestellen wie Tilbeck gehörten zum Umfang seiner Arbeit. Nicht nur Fahrgäste stiegen zu damaliger Zeit überall aus, sondern viel mehr Güter wurden mit der Bahn transportiert. Dies habe sich ja deutlich geändert, resümiert Kiffmeier. Eigentlich müssten wieder viel mehr Güter auf die Schiene, um den Verkehr auf den Straßen zu entlasten, so seine Meinung.

Als sich die Strukturen bei der Bahn änderten, ließ sich Fritz Kiffmeier in die Direktion nach Münster versetzen. Dort arbeitete er bis zu seiner Pensionierung bei der Krankenkasse der Bundesbahn. „Eine gute Aufgabe, wo wir auch viele Fälle zu prüfen hatten“, denkt der 90-Jährige gerne an das aktive Berufsleben zurück. Ein halbes Jahrhundert war er tätig.

Neben Familie und Beruf frönte der Havixbecker gerne der Musik. „Als Kind fand ich bei uns zu Hause eine alte Klarinette und spielte darauf. Mein Bruder musizierte auch. Unterricht gab es nicht, aber wir brachten uns das Spielen selber bei“, berichtet Kiffmeier von den Anfängen seiner Leidenschaft Musik. Dieses Hobby hat ihn bis heute begleitet.

Mit 17 Jahren wurde er Mitglied im Blasorchester Havixbeck. 60 Jahre lang hat er im Orchester aktiv Musik gemacht. Er war vier Jahre als Vorsitzender und 17 Jahre als Kassierer tätig. Als 1973 das Jugendorchester Havixbeck gegründet wurde, gehörte er mit zu den „Männern der ersten Stunde“. Er half im Vorstand mit und war als Instrumentenwart tätig. Über zehn Jahre war er als Notenwart für Blasorchester und Jugendorchester aktiv. Fast täglich war er in der Musikschule anzutreffen. „Für mich eine tolle Aufgabe im Ruhestand.“

Von Ermüdungserscheinungen keine Spur. Bis heute spielt Fritz Kiffmeier Klarinette und Saxofon im Salonorchester „Da Capo“. Kiffmeier: „Wir spielen bei verschieden Veranstaltungen und im Stift Tilbeck zu festen Zeiten. Langeweile ist noch ein Fremdwort für mich.“