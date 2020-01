101 geborene Kinder verzeichnete das Standesamt der Gemeinde Havixbeck für die Baumberge-Gemeinde im vergangenen Jahr. Das waren 56 Jungen und 45 Mädchen. Im Jahr 2018 waren es noch 119 Kinder – 18 mehr als 2019. In beiden Jahren wurde immerhin ein Kind direkt im Ort geboren. Die meisten Eltern bringen ihre Kinder in Münster und Coesfeld zur Welt.

Bei den Mädchen stehen Klara/Clara und Paula an der Spitze, gefolgt von Greta, Leni, Lia, Lotte und Luise. Auch während des Urlaubs kommen schon mal Kinder auf die Welt. Dazu musste das Standesamt im letzten Jahr eine Nachbeurkundung durchführen.

130 Eheschließungen nahmen die Standesbeamten der Gemeindeverwaltung in 2019 vor. In den Monaten Juni, September und Dezember fanden die meisten Trauungen statt. „Das waren sechs mehr als im Jahr davor“, berichtete Standesbeamtin Ulla Wewering. Auch hier gibt es seit Jahren Besonderheiten: Vier Paare waren gleichgeschlechtlich, eine Umwandlung einer Lebensgemeinschaft in eine Ehe kam einmal vor. Eheschließungen finden auch im Ausland statt. Dazu musste das Standesamt bei vier Paaren eine Nachbeurkundung vornehmen.

Von den 130 Hochzeitspaaren kamen 47 aus Havixbeck, die Mehrzahl – 83 – aus anderen Städten und Gemeinden. Die Trauungen finden in verschiedenen Räumen statt: 33 im Haus Sudhues, 86 auf Burg Hülshoff und 11 im Rathaus Havixbeck. Zehn Trauungen wurden mit einem Partner aus den Ländern, Syrien, Polen, Niederlande, Moldawien, China, Afghanistan, Türkei, Simbabwe, Schweden und Indien vollzogen.

Ein andere Variante weist die Statistik auch auf: Zwölf Paare kommen aus der Baumberge-Gemeinde, sie gaben sich aber in anderen Orten das Ja-Wort. Diese Anzahl lag in 2018 ebenfalls bei zwölf.

In der Gemeinde sind im vergangenen Jahr 126 Personen verstorben: 56 Männer und 70 Frauen. Das war fast identisch mit dem Jahr zuvor. 2018 waren es 129 Personen. In Havixbeck verstarben 78 Personen. Vier Menschen aus anderen Kommunen starben in der Baumberge-Gemeinde, hat die Gemeindeverwaltung in der Statistik dokumentiert.