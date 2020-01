Eine größere Baumaßnahme im Ortskern ist immer eine Herausforderung für alle Beteiligten. Große Lkw und Baugeräte müssen ihren Weg finden, wobei Rücksicht auf Fußgänger und Fahrradfahrer genommen werden muss. Die Gemeindeverwaltung hat eine Lösung gefunden und wird die Baustelle über die Schulstraße erschließen (siehe rot-schraffierte Linie), um an die Rückseite der AFG zu gelangen. Der Baukran findet seinen Platz unterhalb des AWO-Hauses. Dies ist mit allen Beteiligten so abgesprochen. Die Zufahrt über die Pfarrstiege oder Dirkesallee hätte zu viele Störungen mit sich gebracht. Sperrungen für die einzelnen Stichwege sind unumgänglich, um die Gefahren innerhalb der Baustelle zu minimieren. Klar ist auch, dass sich für die rund einjährige Bauzeit für alle Beteiligten Unannehmlichkeiten nicht vermeiden lassen. Längere Wege sind in Kauf zu nehmen und mehr Zeit ist einzuplanen. Am Ende profitieren alle davon.