Wie einige Jugendliche will Lasse nach der Schule nicht gleich mit einem Studium oder einer Ausbildung anfangen. Stattdessen hat er sich entschieden, zuerst ein sogenanntes „Gap Year“ zu machen – und zwar in Form eines Freiwilligendienstes im Ausland, in Mexiko.

Dabei wird Lasse durch AFS in einem sozialen Projekt eingesetzt, zum Beispiel als Assistent für einen Lehrer in der Schule. Welches Projekt dies am Ende sein wird, steht noch nicht ganz fest. So oder so erlauben elf Monate in Mexiko ein tiefes Eintauchen in eine fremde Kultur. Und dabei geht es vor allem um den Austausch von jungen Generationen aus verschiedenen Ländern.

AFS macht sich dies zum Ziel, um so besseres gegenseitiges Verständnis zwischen verschiedenen Kulturen zu fördern. Durch Schüleraustausche hat der junge Havixbecker schon ein paar Erfahrungen sammeln können, was es betrifft, andere Länder kennenzulernen, doch ein beinahe ganzes Jahr gibt da noch mehr Möglichkeiten.

„Ich will die Kultur und die Menschen in Mexiko kennenlernen, wenn ich dort bin. Ein Freiwilligendienst ermöglicht das noch viel mehr als ein Urlaub oder so, da ich beim Freiwilligendienst dort mit den Menschen zusammenarbeiten werde, sodass man sich besser kennenlernt“, erklärt Lasse Thoms.

Die Unterbringung der Freiwilligendienstleistenden erfolgt dabei entweder in einer Gastfamilie oder direkt im Projekt. Auf jeden Fall wird dabei auch viel Spanisch gesprochen. Lasse hatte bereits drei Jahre Spanischunterricht an der AFG. Und auch im Gastland wird noch ein Sprachkurs Teil des Programms sein.

„Es wird spannend sein, meine Spanischkenntnisse wirklich einzusetzen, auch außerhalb der Schule. Bestimmt wird das auch noch mal helfen, meine Fähigkeiten, was Spanisch betrifft, zu verbessern“, blickt er dem Jahr in Mexiko entgegen.

Und nicht nur auf das Testen der erworbenen Sprachkenntnisse ist Lasse gespannt: „In elf Monaten kann man so viele neue Erfahrungen machen, und in Mexiko werden die allermeisten Erfahrungen, die ich mache, für mich neue sein. Das wird auf jeden Fall aufregend.“

Der Abflug nach Mexiko ist im August. Aber auch bis dahin ist noch einiges zu tun. Jetzt ist Lasse auf der Suche nach Unterstützung für seinen Förderkreis, das heißt er sammelt Spenden, um einen Anteil der Kosten zu decken. Ein anderer Bestandteil wird durch staatliche Förderung erbracht. Und jede Spende unterstützt damit das Ziel von AFS, den Austausch zwischen jungen Generationen aus verschiedenen Ländern zu fördern. Auch kleine Spenden helfen.