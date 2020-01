Nach den aufwendigen Umbauarbeiten des Vereinsheims der Trimm- und Bolzplatzgemeinschaft (TBG) Masbeck im vergangenen Jahr wurde jetzt das nächste Vorhaben am Haferlandweg realisiert. Ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der TBG, der Sparkasse Westmünsterland und der Volksbank Baumberge machte es möglich, dass die Planen für das Abdach erneuert wurden und dem Vereinsheim nun den letzten „Feinschliff“ gaben.

Carsten Fischer von Sparkasse Westmünsterland und Christoph Pape von Volksbank Baumberge hätten es möglich gemacht, dass die in die Jahre gekommenen Planen endlich ausgetauscht werden konnten, berichtet die TBG Masbeck. Die beiden Vertreter der Banken freuten sich mit Tobias Terschluse, erster Vorsitzender der TBG, und Kassierer Frederik Lappe, dass das Projekt zusammen realisiert werden konnte. Die TBG dankte für die Unterstützung.

Das beliebte Masbecker Bolzplatzturnier findet am 20. und 21. Juni (Samstag und Sonntag) statt. Die Anmeldungen erfolgen per E-Mail an TBGMasbeckFreLap@web.de. Ende März werde per Rundmail die Einladung verschickt, die ersten 16 bis 18 Anmeldungen seien dann dabei, erläutern die Organisatoren. Es lägen bereits die ersten Anfragen „neuer Mannschaften“ vor.