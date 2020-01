Jedes Mitglied zahlte eine Haftungssumme und einen Geschäftsanteil von je 150 Mark ein. Mit diesem Grundkapital konnten das Grundstück an der Dirkesallee erworben, das „Häuschen“ – wie es immer in den Protokollen heißt – gebaut und Maschinen angeschafft werden. „Mit einer Zuwendung von 20 Mark durch das Landwirtschaftsministerium und einer Hypothekenaufnahme – natürlich bei der damaligen Spar- und Darlehnskasse Havixbeck – konnte die Finanzierung gesichert werden“, berichtet Heimatvereins-Vorsitzender Friedhelm Brockhausen in den Geschichtsblättern des Kreises Coesfeld.

Jedes Mitglied konnte seine Wäsche für einen geringen Kilopreis in der Waschgenossenschaft waschen. Für einen höheren Grundpreis konnten auch Nichtmitglieder ihre Wäsche waschen lassen. Als in den 1970er Jahren immer mehr Haushalte mit einer modernen Waschmaschine ausgestattet waren, nahmen immer weniger Mitglieder die Dienstleistung ihrer Waschgenossenschaft in Anspruch. Deshalb wurde zum 31. Dezember 1977 der Waschbetrieb eingestellt und die Liquidation eingeleitet. Grundstück und Gebäude wurden an die Gemeinde verkauft.

Nachdem es dann zunächst als Wohnhaus diente konnte Mitte der 1980er Jahre die Arbeiterwohlfahrt (AWO) das Gebäude übernehmen und zur Begegnungsstätte umgestalten.

Wer sich für die Geschichte und Entwicklung des Waschhauses zur Begegnungsstätte interessiert, kann das in einem längeren Aufsatz nachlesen, der jetzt in den Geschichtsblättern des Kreises Coesfeld 2019 erschienen ist. Die Geschichtsblätter können zum Preis von 12 Euro über den Heimatverein Havixbeck bezogen werden.