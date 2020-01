Mit ihrer „Hommage an George Gershwin “ entführten Esther Lorenz (Gesang) und Thomas Bergler (Klavier) ihr Publikum am Samstagabend vom Sandstein-Museum in Havixbeck an den New Yorker Broadway der 1920er- oder 1930er-Jahre. Museumsleiter Dr. Joachim Eichler erläuterte zur Begrüßung, dass die erneute Einladung eines Musikers in das Sandstein-Museum von dessen hoher Qualität zeuge. „Und das sage ich vor allem, weil Esther Lorenz nun schon zum zweiten Mal hier ist.“ Schon im ersten Lied „It‘s Wonderful“ zeigten Esther Lorenz und Thomas Bergler, wie viel Klang von einer Stimme und einem Klavier erschaffen werden kann.

Doch der Abend bot nicht nur Musik. Die Stücke folgten einer chronologischen Reise durch George Gershwins Leben, die Esther Lorenz in Form von Anekdoten zwischen den Liedern erzählte. Gershwin soll als Jugendlicher nur wenig Interesse an Musik gezeigt haben, bis er einen Klassenkameraden in der Schule Geige spielen hörte. Dieser Moment – ausgelöst von Antonín Dvořáks Humoresque Nr. 7 – eröffnete Gershwin nach eigenen Worten die Welt der Musik. Bald begann er, erste Stücke für den Broadway zu komponieren. „George liebte den Jazz“, berichtete Esther Lorenz. Seine Improvisationen wurden von Kollegen am Broadway zunächst scharf kritisiert.

Doch gerade dieser Jazz sorgt für eine erfrischende Note in einigen von Gershwins melancholisch-romantischen Liedern. Lorenz und Bergler zeigten, dass sie Gershwins Musik nicht einfach nur verstanden hatten. Die beiden Musiker nahmen Text und Töne des jungen Komponisten und interpretierten sie. Nicht unbedingt auf eine revolutionäre, nie da gewesene Weise, aber einfach wunderschön.

Die Programmauswahl, für die das Duo sich entschieden hatte, war vielseitig und machte die Stücke des berühmten Komponisten auch für Gershwin-Neulinge zugänglich. Die Arie „Summertime“, die in der Geschichte des Broadways mittlerweile Kultstatus erlangt hat, fand im Konzert ebenso ihren Platz wie die Titel „My One And Only“, „Soon“ und „Swanee“. „Summertime“ stammt aus Gershwins Oper „Porgy and Bess“, die mit 272 Aufführungen zu seinem bekanntesten Werk in der Theaterszene zählt. Der Komponist setzte ausdrücklich fest, dass „Porgy and Bess“ mit ausschließlich afroamerikanischen Sängern und Sängerinnen besetzt werden sollte. Dieses für seine Zeit fortschrittliche Denken machte ihn besonders bei rassistischen Kritikern unbeliebt – dem Erfolg seiner Werke schadete es jedoch nicht.

Auch für die Filmindustrie komponierte George Gershwin zum Ende seines zu kurzen Lebens einige Stücke wie „Nice Work If You Can Get It“. Trotz guter Karriereaussichten fühlte Gershwin, dessen Name eigentlich „Jacob Gershowitz“ lautete, sich in Hollywood nicht wohl. Kurz vor seinem Tod 1937 mit 38 Jahren kehrte er deshalb nach New York zurück.

Die Zuhörer spendeten nach jedem Stück begeisterten Beifall für Esther Lorenz, deren zweiter Auftritt im Sandstein-Museum hoffentlich nicht der letzte gewesen sein wird. Auch der Pianist Thomas Bergler beeindruckte am Klavier mit klaren, unaufgeregten Läufen, einfallsreichen Improvisationen und einem großartigen Zusammenspiel mit Esther Lorenz. Mit „Our Love Is Here To Stay“ beendeten die beiden Musiker ihre Hommage. Was blieb war nicht nur die Liebe, sondern auch die zeitlose Eleganz und der Lebensgeist von Gershwins Werken.