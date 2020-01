„Bei der Vorbereitung zu diesem Konzert stellte sich mir die Frage: Was ist eigentlich Musik?“ Mit diesem Denkanstoß begrüßte Dr. Lothar Nolting das Publikum beim Neujahrskonzert des Salonorchesters „Da Capo“ unter der Leitung von Günther Mertens. Nolting, der das Konzert im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule moderierte, berichtete von seiner Suche nach einer Antwort und von der Erkenntnis, auf die er schließlich gestoßen sei: „Musik ist Emotion. Und sie wird schöner, je mehr man sich darauf einlässt.“

Das Konzert begann mit der Uraufführung eines besonders emotionalen Stückes. Orchestermitglied Ralf Mertens hatte in Gedenken an den im vergangenen Sommer verstorbenen Helmut Gläser das Stück „Eine Sache noch“ komponiert. Gläser, der jahrelang im Salonorchester mitgespielt sowie das Jugendorchester und die Musikschule unterstützt hatte, sei bei allen beliebt gewesen, erzählte Lothar Nolting. Seinen Orchesterkollegen ist Helmut Gläser vor allem mit seiner fröhlichen, humorvollen Art und seinem schwungvollen Bratschenspiel in Erinnerung geblieben. Aus diesem Grund baute Ralf Mertens viele Streicherpassagen in seine Komposition ein.

Um die Stimmung wieder aufzuheitern, wie es in Helmut Gläsers Sinn gewesen wäre, folgte ein buntes Programm aus beschwingten und berühmten Melodien. Der Komponist Johann Strauß war mit einer Polka, einem Walzer aus seiner Operette „Die Fledermaus“ und nicht zuletzt seinem allseits bekannten Radetzky-Marsch vertreten. Auch Werke von Offenbach, Gershwin und Leroy Anderson wurden von den Da-Capo-Musikern vorgetragen. Eine weitere „Welturaufführung“, wie Lothar Nolting betonte, fand mit den „Baumberger Klängen“ von Orchesterdirigent Günther Mertens statt.

Das Salonorchester besteht seit über 20 Jahren und erfreut sich großer Beliebtheit. An den Tischen im Forum wurde Kaffee getrunken, im Takt mitgewippt und von einigen Zuhörern sogar begeistert mitdirigiert. Hilfe bei der Bewirtung des Publikums erhielten die Musiker von der Kolpingfamilie und Freunden des Salonorchesters.

„Es ist alles so schön familiär hier“, freute sich einer der Helfer. Das Salonorchester erhielt viel Beifall von den Zuhörern, denen es offensichtlich problemlos gelang, sich auf die Musik einzulassen.