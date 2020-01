Bauern wollen mehr aufklären

Ein großes Thema bestimmte die Winterversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes (LOV) Havixbeck-Hohenholte: die Vereinbarkeit von Naturschutz und Landwirtschaft. Die Gesellschaft fordere Nachhaltigkeit, den Schutz der Umwelt, eine hohe Qualität der Produkte in den Supermarktregalen – und das zu einem günstigen Preis. Auf der anderen Seite stehe der Landwirt, der von seiner Arbeit leben müsse.

Doch nicht nur die Aktion „Blühpracht am Wegesrand“ stand im vergangenen Jahr auf dem Programm des LOV. Viel Energie wurde in den Ausbau des Glasfasernetzes im Außenbereich, in dessen Zug der „Verein zur Förderung des Außenbereichs von Havixbeck“ gegründet wurde, gesteckt. Inzwischen habe der Verein 230 Mitglieder, Anträge für 399 Anschlüsse seien gestellt worden, berichtete LOV-Vorsitzender André Kückmann . Man müsse jetzt abwarten, welche Ergebnisse über das Ausschreibungsverfahren zu erwarten seien.

Kückmann berichtete über eine Kooperation mit der Anne-Frank-Gesamtschule und dem WLV, in deren Rahmen Lehrkräften im laufenden Jahr durch Vorträge und Fortbildungsmaßnahmen die Landwirtschaft zur Einbindung in den Unterricht näher gebracht werden soll, sodass sie den Schülern Themen wie CO2-Bilanzierung, Energiepflanzenanbau und Imkerei vermitteln können.

Für ein Projekt, das dazu dienen soll, die Landwirtschaft in der Öffentlichkeit stärker darzustellen, wurde von Michael Uckelmann, Vorsitzender des Kreisverbands, Werbung gemacht. „Landwirtschaft – mag doch jeder!“ soll mit tatkräftiger und finanzieller Unterstützung der Landwirte helfen, die Arbeit hinter dem Produkt besser darzustellen.

Beim Thema Düngemittelverordnung sei man auf einem guten Weg, denn die belasteten Gebiete würden definitiv kleiner. „Unsere Aufgabe ist es, den jungen Leuten den Weg zu bereiten, damit sie gerne Bauer sein mögen“, machte der stellvertretende Kreislandwirt, Dirk Schulze Pellengahr, seine Unterstützung für das Projekt deutlich.

Ein weiteres – strittiges – Thema zum Umweltschutz und zum Schutz von Vogelarten, vor allem des Kiebitzes, brachte Christoph Steinhoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld auf den Tisch. Brutvogelarten der offenen Feldflur wie das Rebhuhn, die Feldlerche, der Fasan und der Kiebitz, welcher der Charaktervogel für den Kreis ist, sollen durch ein Feldvogelinselprogramm geschützt werden. „Es zielt auf Vögel in der freien Agrarlandschaft“, so Steinhoff.

Man sei bereit, etwas zu tun, allerdings gäbe es keine ausreichenden Garantiezusagen, um Mitstreiter für das Konzept zu gewinnen. „Es gibt zwei aussterbende Arten: den Kiebitz und den Bauern“, hatte es André Kückmann plakativ in seinem Jahresbericht formuliert.

Weitere komplexe Themen brachte Bürgermeister Klaus Gromöller ein. Neben den Schul- und Kindergartenaspekten sowie dem Ausbau des Wohngebiets in Masbeck und dem Gewerbegebiet an der Schützenstraße berichtete er über den aktuellen Stand des Glasfaserausbaus sowie die geplante Errichtung von Windenergieanlagen.

Silke Trappmann, Juristin beim WLV, ging auf Themen wie Höferecht, Heckenschnitt, Rentenversicherung, Elternunterhalt, landwirtschaftliche Feuerversicherung und die Datenschutzverordnung ein. Marianne Lammers, Leiterin der Bezirksstelle für Agrarstruktur der Landwirtschaftskammer, informierte über Pflegeumbruch, neue Förderungen nach AFP, ökologische Vorrangflächen und die Landesdüngeverordnung.