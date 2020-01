Die Freude bei Erich Lefert war riesig: Die Aktion „Blütenpracht am Wegesrand“ wurde im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin auf großer Bühne von der Fachzeitschrift „top agrar“ mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Bereits im Sommer hatte sich der Landwirtschaftliche Ortsverband Havixbeck-Hohenholte bei dem Wettbewerb „Insekten brauchen Bauern“ in der Kategorie Kooperationen beworben. Es folgten mehrere Gespräche und ein Termin in Havixbeck, um vor Ort Eindrücke des bunten Engagements für die Artenvielfalt zu sammeln und letztlich die Einladung nach Berlin.

„Wir freuen uns riesig, dass wir hier stellvertretend diese Auszeichnung von Ministerin Svenja Schulze entgegen nehmen dürfen. Havixbeck-Hohenholte zählt damit jetzt auch offiziell zu den insektenfreundlichsten Regionen Deutschlands“, schildert Erich Lefert begeistert. Zusammen mit Thomas Schulze Westerhoff reiste er für den Ortsverband nach Berlin, um an der Ehrung teilzunehmen. Dabei ließ er es sich nicht nehmen, der Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz auch gleich Samentütchen der „Blütenpracht am Wegesrand“ mit besten Grüßen aus dem Kreis Coesfeld zu überreichen.

Verbunden mit der Auszeichnung ist auch ein Preisgeld, heißt es in der Pressemitteilung des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Coesfeld weiter. Dies werde für weitere Maßnahmen zur Förderung der heimischen Biodiversität eingesetzt, sind sich die beiden Vertreter des Ortsverbandes einig.

Zu den ersten Gratulanten zählten der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner, der die Blühmischung sogar auf der heimischen Dachterrasse aussäen möchte, und Michael Uckelmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld. „Diese Auszeichnung gibt uns natürlich auch im Kreis Coesfeld Ansporn für die kommende Saison, sodass wir im Jahr 2020 kreisweit vielleicht wieder ein paar Kilometer oben drauf legen können“, erklärte Uckelmann.