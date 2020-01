Mutige Darsteller finden den Beat

Friedrich Nietzsche stellte einst die These auf, ohne Musik sei das Leben ein Irrtum. Doch genau ein solches Leben führte die Eule im Musical „Eule findet den Beat”, bevor sie eines Tages durch eine liebliche Melodie aus einem Radio geweckt wird. Schnell wird sie in den Bann der Musik gezogen und trifft im Verlauf des Musicals auf andere Waldbewohner, die ihr die Faszination und die vielfältigen Facetten der Musik näher bringen.

Das Musical entstand im vernetzten Unterricht der Jahrgangsstufe M1 (Jahrgänge 5 bis 7) der Münsterlandschule Tilbeck und war der krönende Abschluss der Epoche rund um das Thema Medien. An der Münsterlandschule wird auf Frontalunterricht verzichtet. Stattdessen wird auf freies und individuelles Lernen gesetzt.

„Was aber alle zusammen machen, ist der vernetzte Unterricht. Der ist fächer- und jahrgangsübergreifend”, berichtet Susanne Beermann von der Münsterlandschule. „Für zwei bis drei Monate fokussieren wir uns dann auf ein Thema, diesmal auf das Thema Medien. Und dann wird an diesem Thema jedes Fach aufgerollt, wobei es verschiedene Stationen gibt, welche die Schüler durchlaufen. Eine davon war das Musical. Die Projekte werden dann am Epochenabschluss vor den Eltern präsentiert, wobei das Musical auf große Begeisterung stieß und wir uns dazu entschlossen haben, es noch einmal zu zeigen, damit auch Oma, Opa und andere kommen können”, so Susanne Beermann.

Musical-Aufführung der Münsterlandschule Tilbeck 1/7 Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Foto: Luis Wahlers

Also strömten am Dienstagabend zahlreiche Gäste in den Festsaal des Stiftes Tilbecks und konnten Zeugen eines authentischen Theaterstücks mit viel Herzblut werden. Denn die 30 Schauspieler probten über drei Monate lang, gestalteten die Kostüme und übernahmen die Verantwortung für die Technik. Die Hauptrolle wurde abwechselnd von Evi Herrschaft, Lynn Schmidtke, Karla Brosch, Helen Kippschnieder, Mathilda Kwiatkowski, Anna Schlott und Victoria Barta gespielt.

Das Projekt stärkte sichtlich die Eigenverantwortung der jungen Darsteller. Diese strotzten vor Selbstbewusstsein, wobei sie ihren Familien das Gefühl vermittelten, sie würden gerade alleine unbeschwert unter der Dusche und nicht vor einem großen Publikum singen. Selbst wenn der Text einmal vergessen wurde, lachten die Schüler darüber und machten frohen Mutes weiter.

Die Bühne verwandelte sich im Laufe des Stückes zum Jamaika-Beach-Club, der das Lebensgefühl Reggae vermittelte, zum Broadway, wo die Eule eine Oper bestaunen durfte, oder zu den Straßen Detroits, wo Hip- Hop den Ton angab. Am Ende ging es darum, dass jeder seinen eigenen „Beat” findet in der vielfältigen Welt der Musik, welche die Schüler kreativ und vor allem überzeugend durch ihr selbstsicheres Auftreten darstellten.