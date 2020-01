„Mensch, wo warst Du?“ – Eine Frage, die zum Nachdenken einlädt, und das Thema der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am kommenden Montag ( 27. Januar um 11 Uhr am Mahnmal auf dem Tilbecker Friedhof sein wird. Dazu lädt die Geschäftsführung des Stiftes Tilbeck ein.

Die Erinnerungen an dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte wach zu halten, ist wichtiger denn je. Aus dem „Gestern“, bei dem unzählige Menschen Opfer des Nationalsozialismus wurden, wird ein „Heute“, in einer Zeit, in der Rechtsextremismus wieder Alltag ist, aber auch Menschen auf die Straße gehen und sich dagegen auflehnen, und ein „Morgen“, eine Zukunft, für die die Menschen heute schon verantwortlich sind, so das Stift Tilbeck in einer Pressemitteilung.

Schon viele Jahre halten die Tilbecker die Erinnerung an den Holocaust und die Euthanasie wach und die Stift Tilbeck GmbH hat bereits im Jahre 2001 ein Mahnmal mit dem Titel „Der gebrochene Engel“ dazu errichtet. Auch Tilbecker waren Opfer der Euthanasie: 228 Menschen wurden aus dem Stift Tilbeck im Rahmen einer organisierten Vernichtungsaktion als lebensunwert eingestuft und ermordet.

„Mit unserer Gedenkveranstaltung möchten wir an eine Zeit erinnern, die wir nicht vergessen dürfen und in einer Zeit, in der Anschläge aufgrund von Rassismus verübt werden, finden wir es unumgänglich, die Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg in unserem Tun und Denken zu verankern. Und natürlich möchten wir an diesem offiziellen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und das Andenken der Menschen wachhalten, die das Stift Tilbeck verloren hat“, so Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer des Stiftes Tilbeck. „Ganz besonders freut uns die Teilnahme der Münsterlandschule, deren Schülerinnen und Schüler sich mit einem eigens komponierten Lied beteiligen. So haben wir die Gelegenheit, die Erinnerung an die grausame Zeit des Nationalsozialismus an die Menschen von „Morgen“ weiterzugeben und schaffen damit Wurzeln für ihr zukünftiges Tun!“

Organisiert wird diese Veranstaltung von einem kreativen und durch Arbeit und Ehrenamt mit dem Stift Tilbeck verbundenem Vorbereitungsteam, dass sich jedes Jahr wieder mit dem Thema auseinandersetzt und neue Ideen zum Gedenken an die Opfer einbringt. In diesem Jahr ist neben der Münsterlandschule auch Friedhelm Brockhausen, Vorsitzender des Heimatvereines Havixbeck, ein Mitgestalter der Gedenkfeier. Friedhelm Brockhausen wird an die Zeit um die Pogromnacht am 9. November 1939 in Havixbeck erinnern.