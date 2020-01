Eine ganze Reihe von Ehrungen und jede Menge Wahlen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Kiebitzheide, die dessen Vorsitzender Gerwin Wick eröffnete. Nach dem Verstorbenengedenken, dem Jahresbericht, vorgetragen durch den 2. Vorsitzenden Klaus Raupach , gab Geschäftsführer Michael Jorzab den Kassenbericht.

Kassenprüfer Norbert Rape bescheinigte eine tadellose Buchführung und bat die Mitglieder um Entlastung des Vorstandes. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Linus Mau bleibt Kassenprüfer, an seine Seite wurde einstimmig Wolfram Husung zum 2. Kassenprüfer gewählt.

Was folgte, waren die Vorstandswahlen, durch die Martin Richter als Wahlleiter führte: Wiedergewählt wurden 1. Vorsitzender Gerwin Wick, 2. Vorsitzender Klaus Raupach, Geschäftsführer Michael Jorzab, Schriftführer Claus Gottschalk und Hauptmann Bruno Möller. In das neue Amt des stellvertretenden Hauptmanns wurde Markus Möller in Abwesenheit gewählt. Neuer Sicherheitsoffizier ist Fabian Laubrock, wiedergewählt wurden die Offiziere Udo Bundkirchen, Stefan Wittkamp und Manfred Beumer, neu im Amt sind Fahnenoffizier Thomas Dillerup und sein Stellvertreter Thorsten Holm. Wiedergewählt wurde Gerätewart Werner Böckenholt, neuer Stellvertreter ist Christian Schlautmann; ebenfalls neu im Amt ist Jugendwart Tobias Schramm.

Für Erich Laubrock endete die Amtszeit im Vorstand. Er wurde zur Anerkennung seiner langjährigen Vereinstätigkeit vom geschäftsführenden Vorstand zum Ehrenvorstandsmitglied ernannt.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder geehrt, für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Heinz Dieter Krakau und Werner Wessels, für 40 Jahre Helmut Niehoff, für 50 Jahre Benno Behr, Engelbert Kemper und Wolfgang Bauer; für 60 Jahre Bernhard Humpohl, für 65 Jahre Elsbeth Lohmann. Den anwesenden Jubilaren wurden eine Urkunde und eine Anstecknadel überreicht.

Abschließend wurden die Termine für das Jahr 2020 bekannt gegeben.