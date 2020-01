„Gesellig, informativ und lecker“

Bis auf den letzten Platz ausschließlich mit Frauen gefüllt – so erlebt man den großen Saal im Gasthaus Füsting wohl selten. Am Samstag war es so. Denn die Mitglieder des Landfrauenverbandes Havixbeck und Hohenholte trafen sich zu ihrer Hauptversammlung . In diesem Jahr konnte sich der Vorstand über rund 60 anwesende Mitglieder freuen. „Ich wünsche uns schöne, gesellige, informative und leckere Stunden“, begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Didi Nolte die Landfrauen.

Lecker wurde es vor allem durch den selbst gebackenen Kuchen, an dem sich bei einer Kaffeepause alle bedienen durften. Auch Sabine Nolting , Vorsitzende des Kreislandfrauenverbandes, lobte die Landfrauen für deren eigenständige Bewirtung von Veranstaltungen: „Alle packen mal eben mit an, wenn etwas fehlt. Das finde ich super.“

Als Sabine Nolting auf die aktuelle politische Lage im Bereich Umwelt und Landwirtschaft einging, wurde die Stimmung ernster. Die Kreisvorsitzende betonte, wie wichtig es sei, Kindern weiterhin Wertschätzung für Lebensmittel und Landwirtschaft beizubringen. Dann ging sie auf eine aktuelle Meldung ein, der zufolge über einen Landwirt aus dem Kreis Steinfurt wegen mangelhafter Schweinehaltung ein Tierhalteverbot verhängt wurde. Laut Nolting bilden solche Fälle dank strenger Kontrollen die Ausnahme von der Regel.

Auch die Debatte um Plastikmüll wurde in der Versammlung erwähnt. Rund 220 Kilo Plastik wirft jeder Deutsche laut Nolting im Jahr weg. „Das ist eine große Menge, denn Plastik wiegt ja quasi nichts.“ „Wir wollen das mit verschiedenen Aktionen angehen und einfach darauf aufmerksam machen, dass es auch mit weniger Plastik geht.“

Auch bei den Landfrauen Havixbeck und Hohenholte hatte es 2019 einige Neuerungen gegeben. Dank der Hilfe von Irene Schlagheck ist der Vorstand des Ortsverbandes nun online auf der Website des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes vertreten. Zudem wurde ein Laptop für die Buchführung und andere Vereinsangelegenheiten angeschafft, wie Gabi Klostermann und Henny Hölscher in ihrem positiv ausfallenden Kassenbericht mitteilten. Gabi Hürländer wurde als Nachfolgerin von Daniela Inkmann zur neuen Kassenprüferin an der Seite von Erica Menting bestimmt.

Bei einem Jahresrückblick in Bildern, den Angelika Gausmann und Kati Eickhoff vorbereitet hatten, erinnerten sich die Landfrauen an viele Aktionen aus dem Jahr 2019. Auch die Mitgliederzahlen vermittelten ein erfreuliches Bild. „Das Ziel für 2019 war es, zehn neue Mitglieder zu werben“, berichtete Vorsitzende Anja Paus. „Wir haben uns selbst übertroffen: Es sind 15 Neumitglieder.“

„Eine der wichtigsten neuen Sachen ist die Bewegung ‚Land schafft Verbindung‘“, lobte Marlies Arning ausführlich die von Landwirten gestartete Initiative. Dabei ginge es vor allem um die Existenz- und Zukunftssicherung von landwirtschaftlichen Betrieben: „Heute ernährt ein Landwirt 150 Personen. Da müsste es doch auch möglich sein, dass 150 Leute einkommenstechnisch einen Landwirt ernähren.“