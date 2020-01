„Es ist immer ein schwieriger Anlass.“ So eröffnete Gunda Mühlenfeld-Anders von der Volkshochschule Dülmen – Haltern am See – Havixbeck die Matinée „Lieder der Verfolgten“, die von der VHS, der Gemeinde Havixbeck, der Schul- und Gemeindebibliothek und vom Friedenskreis der Anne-Frank-Gesamtschule veranstaltet wurde. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages trugen Jonas Hölting und Tassilo Rinecker in der Schul- und Gemeindebibliothek Lieder von Holocaust-Opfern und Überlebenden vor.

Früher, erklärte Mühlenfeld-Anders, habe man oft Zeitzeugen zum Gedenktag eingeladen, die von ihren Erfahrungen berichteten. Da viele dieser Menschen aber mittlerweile verstorben seien, müsse man über andere Formen der Erinnerungskultur nachdenken. Auch stellvertretender Bürgermeister Fred Eilers betonte, wie unverzichtbar die Erinnerung an den Holocaust sei. Viele Menschen empfänden die ständige Konfrontation mit dem Thema als redundant. Doch gerade heute sei es wichtig, die Grausamkeiten der damaligen Zeit nicht zu vergessen.

Dr. Christa Degemann-Lickes vom Friedenskreis stellte die jungen Musiker vor. Jonas Hölting und Tassilo Rinecker, die sich beim Studium in Münster kennengelernt haben und seitdem programmatische Musik machen, haben sich lange mit den Liedern von Verfolgten auseinandergesetzt. So konnten sie zu jedem Stück und allen Komponisten eine Geschichte erzählen. „Das ist ihre Weise, der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Eine sehr positive Erinnerungskultur“, lobte Degemann-Lickes.

Jonas Hölting brachte das Ziel des Programmes auf den Punkt: „Sich mit Interesse statt mit Scham und Schuld der Vergangenheit nähern. Uns geht es um drei Sachen: Musik, Erzählungen und Erinnerungen.“ Bei den „Lagerliedern“, die Jonas Hölting und Tassilo Rinecker mit Gesang, Gitarren, Percussion und einer Violine auf die Bühne brachten, handelte es sich um zwei Arten von Stücken: solche, die in Konzen­trationslagern komponiert worden waren, und solche, die zwar außerhalb der Lager entstanden waren, aber von den Gefangenen gesungen und gespielt wurden.

Den Beginn machte das 1933 verfasste Lied „Moorsoldaten“, das zu den bekanntesten Lagerliedern zählt. Das humoristische Lied „Naja“ zeigte eine andere Seite der Häftlingsmusik. Es handelt von einem im Konzentrationslager gefangenen Clown, dem nichts so gelingt, wie er es möchte. „Humor war damals auch eine Bewältigungsmethode“, erzählte Jonas Hölting. Nicht alle Häftlinge fanden jedoch Trost in der Musik. Viele empfanden besonders humorvolle Lieder als grausame Ironie oder Romantisierung der Verhältnisse.

„Wir haben uns auf die Suche nach Liedern von verschiedenen Verfolgtengruppen gemacht“, erläuterte Tassilo Rinecker die Programmauswahl. So folgten auf „Fest und entschlossen“, das Lied eines inhaftierten Zeugen Jehovas, verschiedene Stücke von Roma-Komponisten. Da die Musik der Roma stark durch Melodie- und Textinterpretationen geprägt ist, sind nur wenige Lieder genau überliefert worden. Die jungen Musiker spielten gerade diese emotionalen Stücke mit viel Feingefühl und Musikalität, was das Publikum mit viel Applaus quittierte.