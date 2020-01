Vor einem Vierteljahrhundert, am 24. Januar 1995, fand die Gründungsversammlung des Havixbecker DRK-Ortsvereins statt. Klaus Gottschling , Ortsvorsitzender, bedankte sich deshalb auf dem diesjährigen Dankeschön-Abend im Brauhaus Klute für 25 Jahre Engagement.

Die Angebote des DRK-Ortsvereins gehen auf eine breite Freiwilligenbasis zurück. „Die Organisation und Mithilfe bei den Blutspenden, der Aufbau einer Bereitschaft und die Tätigkeiten im Vorstand, all das könnten wir ohne Einsatz unserer ehrenamtlich Aktiven nicht erbringen“, so Klaus Gottschling.

Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz von Gun­tram Büscher , der seit 25 Jahren im Ortsverein aktiv und aktuell 2. Vorsitzender ist. Er wurde an diesem Abend durch Christoph Schlütermann, den Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Coesfeld, geehrt.

Büscher hat den Ortsverein in Havixbeck als Gründungsmitglied essenziell mit aufgebaut. Den Beginn bildete eine Sanitätsbereitschaft. Eine Hürde aber war die Organisation der Blutspende in Havixbeck und in Hohenholte. Helfer für die Versorgung der Spender, in der Küche, an den Entnahmebetten und in der Anmeldung mussten gefunden und eingewiesen werden. Um diese Organisation hat sich Büscher gemeinsam seiner Frau und den anderen Vorstandsmitgliedern hauptsächlich gekümmert.

„Die 25 Jahre bis heute sind wie im Flug vergangen, und alles ist heute perfekt organisiert“, resümierte Büscher. Deswegen sah er die Zeit gekommen, sein Amt in jüngere Hände zu legen. Er sei sehr froh, dass Klemens Nissen und Markus Rickermann diese Aufgabe übernehmen. „Ich werde mein Möglichstes tun, um sie dabei in Zukunft zu unterstützen.“

„Die Möglichkeiten, ehrenamtlich beim DRK , in den Rotkreuzgemeinschaften oder beim Jugendrotkreuz (JRK), mitzumachen, sind so vielfältig wie das Rote Kreuz selbst“, warb Gottschling. „Wir freuen uns über alle, die anderen helfen wollen. Wir bieten Fortbildungen und Unterstützung für alle, die sich engagieren möchten. Und wer schon Erfahrungen hat, kann sein Wissen bei uns vertiefen.“