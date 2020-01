„Vielleicht ist das ein Anfang“

Einen bewegenden Bogen haben das Stift Tilbeck und die Münsterlandschule am Holocaust-Gedenktag am Montag von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft geschlagen. „Mensch, wo warst Du? – Mensch, wo bist Du? – Mensch, wo willst Du sein?“ – das waren die Fragen, die die Gedenkfeier, die wegen des regnerischen Wetters diesmal in der Kapelle des Stiftes stattfand, inhaltlich prägten.

Eröffnet wurde die Feierstunde ohne Worte: Lehrerin Britta Hein spielte solo auf der Geige das Thema aus dem Film „Schindlers Liste“ und sorgte für konzentrierte Stille in der vollbesetzten Kapelle. Dann wurde eine Krone herumgereicht mit den Worten „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Ein starkes Symbol.

Tilbeck-Geschäftsführer Thomas Kronenfeld begrüßte die Teilnehmenden. Wenn man wolle, dass sich die Gesellschaft nicht weiter in Richtung Hass und Ausgrenzung entwickelt, sondern hin zu Toleranz und Vielfalt, „dann werden wir das selbst in die Hand nehmen müssen“, rief er zum Engagement auf.

Gedenkfeier im Stift Tilbeck 1/7 Geschäftsführer Thomas Kronenfeld begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Gedenkfeier. Foto: Frank Vogel

Friedhelm Brockhausen, Vorsitzender des Heimatvereins Havixbeck, berichtete Erschreckendes aus der Vergangenheit des Ortes. Foto: Frank Vogel

Andrea Lülf (l.) und Heike Schulze Hobbeling vom Vorbereitungsteam lassen Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten: Rassismus und Antisemitismus nehmen zu. Foto: Frank Vogel

Schülerinnen der Münsterlandschule hatten das Unheilig-Lied "Wir sind geboren, um zu leben" umgetextet. Foto: Frank Vogel

Seelsorger Klaus Hammelbeck betonte, dass es eine Aufgabe bleibt, die Würde des Menschen zu wahren. Foto: Frank Vogel

Mitglieder des Vorbereitungsteams lasen die Fürbitten vor. Sie baten Gott, denen beizustehen, die sich für die Menschrechte und den Erhalt des Lebens einsetzen. Foto: Frank Vogel

Rund 200 Gäste fanden sich in der Kapelle des Stiftes zusammen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Foto: Frank Vogel

Nach einer kurzen Einführung von Pastoralreferent Klaus Hammelbeck , dem Leiter der Seelsorge im Stift, sprach Friedhelm Brockhausen. Der Vorsitzende des Heimatvereins Havixbeck erzählte die erschütternden Geschichten der jüdischen Mitbürger in Havixbeck. „Mensch, wo warst Du am Mittwochabend, dem 9. November 1938?“ hieß seine Leitfrage. In der Reichspogromnacht wurde das Haus der Familie Gerson angegriffen. Täter waren Auswärtige, die zunächst das Nachbarhaus attackierten, ehe die gaffende Menge ihnen zurief, dass „der Jude“ nebenan wohne. Vier Tage später war es dann „ein bekannter Havixbecker“, der das Haus angriff. Und als Gersons 1942 deportiert wurden, hieß es im „Havixbecker Heimatbrief“: „Endlich ist es gelungen, den letzten Juden aus Havixbeck zu verdrängen.“

Sibylla Schmitz, die 1940 die Gemeinde verließ, wurde 1942 in Essen ergriffen und im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Der gebürtige Havixbecker Sally Simon, der in Düsseldorf lebte, kam in der Pogromnacht um. Auch Familie Gerson, Fritz und Berta, Sohn Kurt und Enkelin Yvonne, kam ums Leben. Kurt verstarb an den Folgen der Grausamkeiten 1945 in Riga, Fritz war ein Jahr zuvor in Theresienstadt ermordet worden, Berta und ihre sechsjährige Enkelin Yvonne im Oktober 1944 in Auschwitz. Einzig Kurts Bruder Ernst überlebte das Grauen von Auschwitz.

Friedhelm Brockhausen berichtete weiter, dass nicht nur im Stift Tilbeck die Kranken und Menschen mit Behinderungen getötet worden seien – es waren hier bekanntlich 228 –, sondern auch in Havixbeck. Der 17-jährige Alfons, der an Epilepsie litt, wurde 1943 abgeholt und in der psychiatrischen Heilanstalt Eichberg kaltblütig mit einer Medikamentenüberdosierung ermordet.

„Mensch, wo warst Du? Diese Frage müssen wir uns heute immer wieder stellen, damit sich das nicht wiederholt“, schloss Brockhausen.

Nachdenklich machte auch, was der Vorbereitungskreis zur Frage „Mensch, wo bist Du?“ gesammelt hatte. Die Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten, die Andrea Lülf und Heike Schulze Hobbeling vortrugen, machten deutlich: Rassismus, Antisemitismus, das Ausgrenzen von Menschen mit Behinderungen – all das greift um sich. Auf der Straße, im Internet und sogar auch in den Schulen.

Die Schüler der Münsterlandschule hielten diesen beunruhigenden Aussichten ihr Engagement entgegen. „Mensch, wo willst Du sein?“ Mit dieser Frage hatten sie sich beschäftigt. Sie gaben die Antwort: „Wir wollen die Würde jedes einzelnen Menschen in unserer Schule durchsetzen, damit sich jeder wohlfühlen kann.“ Und dann sangen sie das eigens für die Feier umgetextete Unheilig-Lied „Wir sind geboren, um zu leben“.

Klaus Hammelbeck griff die Themen noch einmal auf und fasste zusammen: „Es gibt viel zu tun, das Wachhalten der Erinnerung ist vielleicht ein Anfang.“

Mit Fürbitten, dem Vaterunser und dem Schlusslied „Wir wollen aufsteh‘n“ endete die Gedenkfeier.