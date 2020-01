Begeisterung für Kulturgut wecken

Wenn alle so begeistert von dem Projekt sind wie Marcus Weiß , dann kann es nur erfolgreich werden. Der Diplom-Ingenieur vom Referat Städtebau und Landschaftskultur des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) war am Montag im Wirtschaftsförderungsausschuss und stellte diesem das „Pflegeseminar für den Schlosspark von Haus Stapel“ vor. Begleitet wurde er von Referatsleiterin Dr. Dorothee Boesler und seiner Kollegin Marianne Lutter.

Marcus Weiß hat das Format „Westfälisches Pflegeseminar“ beim LWL entwickelt. Dabei konnte er auf die jahrzehntelange Erfahrung vor allem auch aus Ostdeutschland zurückgreifen. Zu DDR-Zeiten 1976 ging es los. Bis zur Wende gab es 29 Pflegeseminare, danach sind bis heute rund 70 bis 75 weitere dazugekommen. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern werden dabei erhaltenswerte Parks und Gartenanlagen gepflegt. Neben der praktischen Arbeit wird durch Experten auch die Theorie der Gartenpflege vermittelt.

Die Premiere feierte das Parkpflegeseminar des LWL 2018 im Schlosspark Senden. Intensiv vorbereitet wurde es von Akteuren aus der Denkmalpflege, der Gartendenkmalpflege, aus dem Naturschutz, vom Freundeskreis Schloss Senden, einer Landschaftsarchitektin und weiteren Akteuren. Und dann wurden an zwei Tagen Gehölze zurückgeschnitten, Totgehölz entfernt, überwachsene Wege freigelegt. Ziel war und ist es, auf der Grundlage einer fachlichen Konzeption den historischen Park wieder sichtbar zu machen.

Und nach diesem Muster soll nun auch im Park von Haus Stapel ein Pflegeseminar durchgeführt werden. „Wir wollen das tolle Kulturgut Park und Haus Stapel unterstützen“, sagte Marcus Weiß. Die Eigentümerin allein könne die Verwilderung des Parks nicht stoppen. Dazu sei der Unterhaltungsaufwand zu groß und bestehe auch keine Möglichkeit zur Refinanzierung. Auch der LWL könne das nicht leisten. Bei einem Pflegeseminar aber könne er fachlich beraten und das Projekt steuern. Ohne Partner und Ehrenamtler jedoch gehe es nicht.

Die Helfer würden von dem Pflegeseminar profitieren, betonte Weiß. Sie werden im Bereich praktischer gärtnerischer Tätigkeiten weitergebildet, kommen mit Gleichgesinnten zusammen und werden sensibel für den Wert körperlicher und handwerklicher Arbeit. Auf diese Weise wachse auch Identifikation mit dem Park. Das Kulturgut und die Gemeinde werde zudem durch eine solche Aktion (und ihr Ergebnis) überregional wahrgenommen. Für den LWL sind die Gemeinde (etwa mit Bauhof oder Feuerwehr) und die Vereine dabei wichtige Partner. „Wir als Behörde können beispielsweise keine Fördermittel beantragen, über einen Verein geht das“, erklärte Marcus Weiß.

Durchgeführt werden soll das Seminar in der vegetationsfreien Zeit Mitte November, zuvor gibt es vier bis fünf Vorbereitungstreffen mit den Akteuren. Die Parkpflegekonzeption liegt bereits vor, eine Detailuntersuchung ist in Auftrag gegeben. Am Ende des Seminars werde man die historischen Strukturen des Parks sehen. Bauwerke wie Brücken und Kleinarchitektur müssten – so das irgendwann möglich ist – von Fachleuten gemacht werden.

Der Ausschuss nahm das Projekt positiv zur Kenntnis. Auf einen Haken allerdings machte Jens Dertenkötter (Havixbeck Marketing) aufmerksam. „Wie will man die Bürger für das Projekt begeistern, wenn der Park hinterher nicht öffentlich zugänglich ist?“ Man werde Möglichkeiten schaffen, dass Interessierte in den Park hineinkommen, erklärte Weiß, bat aber um Verständnis für die Belange der Eigentümerin und der Mieter.

„Besucher unkontrolliert hineinzulassen, damit haben wir leider katastrophale Erfahrungen machen müssen“, berichtete Eigentümerin Dr. Mechthild Freifrau Raitz von Frentz. Manch einer sei mit der Plastiktüte gekommen und habe einfach die Pflanzen ausgegraben. Deshalb werde man Angebote mit Führungen machen. Zum Beispiel am „Tag der Gärten und Parks“ am 6. Juni (Sonntag). Das wäre dann auch die Chance für mögliche Helfer, sich einen Einblick in den Park geben zu lassen und dann genauso begeistert zu sein wie Marcus Weiß.