Ungewohnte Klänge drangen am Wochenende aus dem großen Proberaum der Musikschule. Da, wo sich normalerweise das Jugendorchester auf seine Auftritte vorbereitet, erklang jetzt laute Rockmusik. Die europaweit bekannte münstersche Hard­rockformation Mad Max und Kinderliedermacher Detlev Jöcker aus Münster drehten gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen der Musikschule, den „Rock and Roll Children“, das Musikvideo zur Singleauskopplung ihres neuen Albums. „Ladies and Gentlemen“ heißt der zweisprachig gesungene Song.

„Das Zusammenspiel von Rockmusik mit Erwachsenen- und Kinderstimmen, mit deutschen und englischen Texten soll auch zum Ausdruck bringen, dass man nur durch gemeinsames Handeln von Generationen und Völkern die gravierenden Folgen des menschengemachten Klimawandels eindämmen und aufhalten kann“, erklärt Jürgen Breforth von Mad Max.

Detlev Jöcker und und die Rockband wollen als Musiker mit „Ladies and Gentlemen“ auch ein Zeichen für ihre gesellschaftliche Verantwortung setzen. „Wir Erwachsenen haben es vergeigt. Jetzt sollten wir aufstehen und uns Hand in Hand mit unseren Kindern und Enkeln für eine bessere Welt engagieren“, so Detlev Jöcker.

Das Musikvideo und die Single „Ladies and Gentlemen“ erscheinen voraussichtlich Ende März.