Familienkarte auf dem Prüfstand

Eine Familienkarte für Havixbeck? Diese Frage stellte sich jetzt dem Sozialausschuss, weil der fraktionsübergreifende Arbeitskreis „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ einen entsprechenden Antrag formuliert hatte. Danach sollte bis spätestens 2021 eine solche Karte eingeführt werden und Familien verschiedene Vergünstigungen garantieren. Weil die Gemeinde Ascheberg eine Familienkarte hat, war Fachgruppenleiter Martin Bußkamp nach Havixbeck eingeladen worden, um sie im Ausschuss vorzustellen.

Die Ascheberger Familienkarte, vor zehn Jahren eingeführt, gilt für Familien mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren und ist für zwei Jahre gültig, danach muss man sich bei der Gemeinde eine neue holen. Rund 500 Karten seien aktuell im Umlauf, so Bußkamp, bei 1700 Haushalten mit minderjährigen Kindern in der Gemeinde ein so großer Anteil, „dass es sich lohnt, das Angebot fortzuführen“.

„Unsere Karte ist ganz analog aus Pappe“, schmunzelte er. Man wolle das Angebot möglichst niederschwellig und auch den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten. Die Karte enthält rund 30 Angebote aus Handel, Freizeit und Dienstleistung, bei denen es konkrete Rabatte gibt: 10 Euro monatlich bei der Schülerhilfe, 10 Prozent auf jedes Brot beim Bäcker, 20 Prozent auf Artikel fürs Kinderzimmer beim Maler. Die Gemeinde selbst bietet Familienkartenbesitzern lediglich den familienfreundlichen Eintritt ins Hallenbad. Sie ist vor allem für die Akquise der Angebote, die Erstellung der Familienkarte und den Vertrieb (über die Bürgerbüros) zuständig. „Bei uns läuft die Akquise gut. Wenn Sie die Karte neu einführen, ist der Arbeitsaufwand am Anfang aber sicher hoch“, meinte Martin Bußkamp auf eine entsprechende Nachfrage.

Fachbereichsleiterin Monika Böse erklärte, dass man bereits mit Marketing e.V. Kontakt aufgenommen habe. Der Verein soll bei den Gewerbetreibenden und Dienstleistern die Akzeptanz prüfen. Man werde dann sehen, so Böse, ob eine Familienkarte in Havixbeck darstellbar ist. Möglichst vor den Sommerferien werde die Verwaltung berichten.

Während die Politik diesen Vorschlag einstimmig annahm und einer Familienkarte positiv gegenüberstand, zeigte sich die Gemeinde selbst eher skeptisch. Bürgermeister Klaus Gromöller verwies auf den Verwaltungsaufwand und die Tatsache, dass die Gemeinde auch ohne Familienkarte schon sehr viel für die Familien tue. So nannte er beispielsweise die Familienkarte in den Bädern und die Schul- und Gemeindebibliothek. In anderem Zusammenhang wies er zudem darauf hin, dass die Gemeinde eine Kraft im Evangelischen Kinder- und Jugendzentrum (EVA) finanziere.

Monika Böse erinnerte daran, dass die Baumberge-Card wegen fehlender Akzeptanz nach drei Jahren wieder eingestellt worden war. Allerdings war diese EDV-gestützte Bonuskarte deutlich anders strukturiert als die mit Direktrabatten bestückte Familienkarte aus Pappe.

Eine weitere Forderung des Arbeitskreises „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ war, zukünftig keine Überbelegungen in den Kitas mehr zu planen. Der Ausschuss entschied einstimmig, diesen Wunsch lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Denn die Verwaltung konnte zeigen, dass die Zahl der Überbelegungen (zwölf Plätze bei sechs Trägern) sehr gering ist. „Das Tal der Tränen ist durchschritten“, formulierte Monika Böse.

Begrüßt werden vom Ausschuss die neuen Fördermöglichkeiten für eine Flexibilisierung der Betreuungszeiten in den Kitas. Die Gemeinde bekam den Auftrag, zeitnah über erste Ergebnisse zu berichten und zu prüfen, welche neuen Flexibilisierungsmaßnahmen im Rahmen der Förderung im Kitajahr 2020/21 umgesetzt werden können.

Der Arbeitskreis „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ wollte die Verwaltung auch damit beauftragen, gemeinsam mit der Baumbergeschule die Voraussetzungen für und das Interesse an einem teilgebundenen Ganztagsunterricht zu prüfen. „Die Resonanz unserer Schulkonferenz ist tendenziell uninteressiert beziehungsweise ablehnend“, teilte Schulleiterin Regina Sommer mit. Die Verwaltung ihrerseits will abwarten, wie sich Bund und Länder die Finanzierung teilen. Der Sozialausschuss erklärte sich mit diesem Vorgehen einstimmig einverstanden.