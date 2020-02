Einstimmiges Votum vom Vorstand

Thorsten Webering ist 40 Jahre alt. Er lebt seit zehn Jahren zusammen mit seiner Frau in Havixbeck. Die beiden haben ein Haus gebaut und inzwischen zwei Kinder. Seine Frau ist gebürtige Havixbeckerin. Webering wurde im nahe gelegenen Lüdinghausen geboren und ist nach eigenen Aussagen dem Münsterland immer gerne treu geblieben.Nach dem Abitur hat Thorsten Webering eine Bankausbildung in Münster und im Anschluss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WWU absolviert. Die beruflichen Stationen brachten ihn zuerst zur Sparkasse Dortmund, in der er in der Revision arbeitete, und anschließend zu seinem jetzigen Arbeitgeber, der Fiducia & GAD IT in Münster. Dort ist er im Portfolio- und Produktmanagement zuständig für die strategische Weiterentwicklung des Bankverfahrens in den Bereichen Controlling, Rechnungs- und Meldewesen, Revision und dem strategischen Management. Die Durchführung von Projekten einschließlich Teilprojektleiterfunktionen im Rahmen von Kosteneinsparungen, Digitalisierung, Innovation und Reorganisation bzw. Transformation sind Bestandteile seiner beruflichen Vita. -de-