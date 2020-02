Bienen zu haben ist etwas Wunderbares, darin sind sich die Imker des Imkervereins Havixbeck und Umgebung einig. Wie abwechslungsreich und spannend dieses Hobby ist, darüber informiert der Verein am 20. Februar (Samstag). Start des ganztägigen Schnupperkurses ist um 9 Uhr im Heimathaus „Kittken“ in Altenberge, Friedhofstraße 9. Dazu sind alle eingeladen, die sich für Bienenhaltung interessieren. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Referenten sind Denise Brasch und Klaus Lülff, beides langjährige Imker. Sie erläutern, welche Voraussetzungen man für das honigsüße Hobby erfüllen sollte und vermitteln wichtige Grundkenntnisse zum Betreuen von Bienenvölkern.

Im Anschluss an den Schnuppertag stellt der Imkerverein möglichst allen, die mit der Imkerei beginnen möchten, einen Imkerpaten zur Seite. Das sind erfahrene Imker, die die praktische Ausbildung an den Bienenvölkern übernehmen.

Gemeinsam mit „ihrem“ Paten lernen die Nachwuchsimker Schritt für Schritt, welche Arbeiten im Laufe eines Bienenjahres zu erledigen sind. Dazu gehören praktische Tätigkeiten wie Mittelwände einlöten, Honig ernten und die Bienen gesund in den Winter begleiten. Wer an der Praxis-Ausbildung teilnehmen möchte, muss dem Imkerverein beitreten. Dadurch sind sowohl die Paten als auch die Nachwuchsimker bei ihrer Tätigkeit versichert. Anfänger werden gebeten vor dem Schnupperkurs kein Equipment anzuschaffen. Bei Rückfragen: info@imkerverein-havixbeck.de