An der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ) Havixbeck-Billerbeck läuft seit Montag und noch bis zum Donnerstag (6. Februar) die Anmeldung für den künftigen fünften Jahrgang, der nach den Sommerferien starten wird. In einem Interview äußert sich Schulleiter Dr. Torsten Habbel zum Stand des Anmeldeverfahrens.

Die Informationsveranstaltungen der Anne-Frank-Gesamtschule waren sehr gut besucht, der Tag der offenen Tür ebenfalls. Nun blicken viele gespannt auf die Anmeldungen. Was können Sie bisher sagen?

Dr. Torsten Habbel: Der Start in die Anmeldewoche war wie erwartet sehr lebendig, allein am Montag meldeten 100 Eltern ihre Kinder an. Doch überraschender Weise kamen am Dienstag und Mittwoch weniger Eltern als im Vergleichszeitraum vor einem Jahr und ich kann noch nicht absehen, wie viele Eltern tatsächlich ihre Kinder an der AFG anmelden.

Haben Sie dafür eine Erklärung?

Habbel: Alle Eltern müssen ihr Kind zunächst online anmelden. Wie im letzten Jahr haben auch dieses Jahr weit über 200 Eltern ihr Kind online angemeldet. Allerdings ist diese Anmeldung erst dann rechtsgültig, wenn sie die Eltern in der Schule auch unterschreiben. Es kann sein, dass Eltern davon ausgehen, die online-Anmeldung würde ausreichen.

Was empfehlen Sie?

Habbel: Alle Eltern, die ihr Kind an der Anne-Frank-Gesamtschule anmelden, sollen bis Donnerstag, 17 Uhr, an den Standort Havixbeck kommen und ihr Kind persönlich anmelden. Alle Anmeldungen haben dieselbe Chance, egal, ob Eltern am Montag oder am Donnerstag kommen.