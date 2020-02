Aufgrund der Unwetterwarnungen wegen des Sturmtiefs „Sabine“ bleiben die Schulen in der Gemeinde Havixbeck am Montag (10. Februar) geschlossen.

Das gilt für die Baumbergegrundschule inklusive der Offenen Ganztagsschule. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der Stadt Billerbeck sowie mit Bürgermeister Klaus Gromöller wird auch an der Anne-Frank-Gesamtschule an beiden Standorten der Montag (10. Februar) unterrichtsfrei sein.

Es werden aufgrund der Wetterlage keine Busse fahren, teilen die Schulen mit.

Und auch an der Musikschule Havixbeck fällt am Montag der Unterricht ersatzlos aus, da sich die Musikschule bei beweglichen Ferientagen und anderen Ausnahmetagen immer an den Regelungen der beiden Havixbecker Schulen orientiert, erläuterte Schulleiter Rainer Becker.