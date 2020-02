Die Kolpingfamilie sammelte in Havixbeck Altkleider. Rund 30 fleißige ehrenamtliche Helfer fanden sich dazu am Altkleiderlager ein. Mit von den Firmen Dirks, Mühlenbeck, Dillerup und Dertenkötter zur Verfügung gestellten Transportfahrzeugen wurden die an den Straßenrand gestellten Altkleider zur Sammelstelle gebracht und auf einen Lastwagen verladen.

Die Kolpingfamilie unterstützt mit dem Erlös der Sammlung soziale, missionarische und karitative Projekte in Havixbeck. So wurden im vergangenen Jahr die Jugendfeuerwehr, der Förderverein „Lichtblicke“ des Marienstifts, der Pfarreirat, der Kinderchor Diotonis und die Kindertagesstätte im Flothfeld mit großzügigen Spenden bedacht.

Die Kolpingfamilie weist auf den ganzjährig auf dem Wertstoffhof bereitstehenden Anhänger zur Abgabe alter Kleider und Schuhe hin und bedankt sich bei allen Altkleiderspendern. Wer noch ausrangierte Textilien spenden möchte, für den aber der Transport zum Problem wird, kann sich direkt an die Kolpingfamilie wenden.