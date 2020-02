Am Tag nach dem Sturmtief „Sabine“ rückte der Kreis Coesfeld in Havixbeck an, um an der Altenberger Straße (Kreisstraße 1) mit Aufräumarbeiten zu beginnen. Das Grünflächenamt des Kreises hatte groß aufgefahren, um die Schäden an einer großen Trauerweide sowie an anderen Bäumen zu beheben. Teilweise flogen am Dienstag noch bei mäßigem Wind große Äste herunter.