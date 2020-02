Der Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Elke Schönfeld-Terhaar plant einen Gospel-Workshop. „Gospel & Friends“ lädt alle zum Mitmachen ein, die Spaß an der Chormusik haben und sich für einige Stunden einfach einmal ohne jeden Zwang auf Gospels einlassen wollen.

Beginn ist am 14. März (Samstag) um 14 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum an der Schulstraße. Der Probennachmittag wird gegen 18 Uhr enden. Am 15. März (Sonntag) soll das Ergebnis dieses Workshops um 11 Uhr im Rahmen einer etwa einstündigen Matinee in der Kirche einem breiten Publikum vorgestellt werden.

Zum Workshop sind alle eingeladen, die Spaß an der Gospelmusik haben und gerne einmal ohne jede Verpflichtung im Chor mitsingen wollen. Anmeldungen per E-Mail an gospelandfriends@web.de.

Der Chor probt regelmäßig mittwochs von 19.45 Uhr bis 21.45 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum an der Schulstraße.