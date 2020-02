Christian Halsbenning arbeitet seit Anfang Januar als neuer Leiter des Bauhofs für die Gemeinde Havixbeck. Er ist der Nachfolger von René Schilder , der sich nach fünf Jahren wieder verabschiedete.

Der 33-jährige Halsbenning war zuvor bei der Gemeinde Senden tätig. Dort verwaltete er zwei Friedhöfe. „Ich habe von der Beisetzung bis zur Gestaltung der Anlagen alles erledigt“, erklärte der Meister im Fach Garten- und Landschaftsbau. Zuvor arbeitete der aus Ottmarsbocholt stammende Gärtner als Bauleiter bei einem Gartenbauunternehmen. Auch ein größeres Privatanwesen mit einer Burg gehörten schon zum Aufgabengebiet des erfahrenen Gärtnermeisters.

„Havixbeck war mir ziemlich unbekannt, aber nach einigen Wochen kenne ich schon etliche Straßen im Ort“, berichtet Christian Halsbenning im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit weiteren acht Mitarbeitern beackert er ein umfangreiches Aufgabengebiet. Es wüssten wohl die wenigsten Bürger, wie viele Aufgaben dem Bauhof übertragen worden seien. Aktuell achte er immer auf das Wetter, da bei Glätte Granulat gestreut werden müsse.

Beim Sturmtief von Montag seien er und die Mitarbeiter auch im Einsatz gewesen. Die Baumkontrolle allgemein gehöre zum Aufgabengebiet. Dafür gebe es eine Kollegin, die speziell die Sichtung und Statistik der vielen unterschiedlichen Baumarten im Blick habe. Die Natur mit all ihren Facetten sowie Land und Leute sind das Steckenpferd des Bauhofleiters.

„Die kleinen Mülltonnen an Bushaltestellen sowie Schulhöfen werden von den Bauhofmitarbeitern auch geleert“, erklärt Halsbenning. Die Sportplätze mit Rasen- oder Kunstrasenbelag seien zu schneiden beziehungsweise zu pflegen. Alle Mitarbeiter müssten Kenntnisse im Umgang mit Kleingeräten oder auch Trecker sowie Kehrmaschine erwerben und auf dem neuesten Stand bleiben. Die Hausmeister an den Schulen werden ebenfalls bei bestimmten Arbeiten mit unterstützt.

Christian Halsbenning stellte fest, dass auch in der Gemeinde Havixbeck ein Generationenwechsel stattfinde, dies habe er in Senden und Ottmarsbochholt ebenfalls beobachtet. Dies gelte genauso für die Freiwillige Feuerwehr. Der Oberbrandmeister fährt während seiner Dienstzeit auch in Havixbeck mit bei Bränden und Unfällen. „Dies erledige ich gerne. Ich helfe mit, wo ich helfen kann“, so der Bauhofleiter.