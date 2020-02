Ein Höhepunkt jagt den nächsten

Beim Betreten des Forums der Anne-Frank-Gesamtschule wurden mehrere Hundert Frauen am Samstag zum „Bunten Nachmittag“ von platinblonden Eisköniginnen mit „Helau!“ und einer herzlichen Umarmung begrüßt. Als Eisköniginnen hatten sich die Frauen der kfd Havixbeck unter dem Motto „Caramba, Caracho, ein PIN, hier kommt die kfd Eiskönigin“ verkleidet.

Im Forum herrschte schon vor Beginn des Frauenkarnevals Partystimmung. An jeder Ecke gab es liebevoll und aufwendig gestaltete Kostüme zu sehen. Viele Frauen hatten sich für ihre Verkleidung in thematisch passenden Gruppen zusammengefunden oder gleich auf den Partnerlook gesetzt. Neben Meerjungfrauen mit blau-grüner Lockenpracht und Space Girls ganz in Silber war auch Schneemann Olaf aus der bekannten Disney-Produktion „Die Eiskönigin“ gleich in mehrfacher Ausführung vertreten. Trotz eisiger Kostüme und „Hey, wir wollen die Eisbären sehen“ als Lied des Nachmittags schien mit der Temperatur im Forum auch die allgemeine Heiterkeit exponentiell anzusteigen.

Bunter Nachmittag der kfd Havixbeck 1/21 Unter dem Motto "Caramba, Caracho, ein PIN, hier kommt die kfd-Eiskönigin" stand der bunte Nachmittag der Frauengemeinschaft. Foto: Kerstin Adass

„Hier jagt jetzt ein Höhepunkt den nächsten“, versprach Moderatorin Sabine Hölscher den Närrinnen. Den Anfang machte das Kinderprinzenpaar Lola Schulze und Mats Tenbrinck. „Wenn wir gleich tanzen, bleibt keiner auf dem Hocker!“, verkündeten die beiden selbstbewusst. Eine gewagte These, doch Lola und Mats, die von Lisa Hölscher, Kim Liedke und Bea Wallmeyer betreut wurden, sollten Recht behalten. Für ihre Tanzeinlage gab es von allen Seiten Standing Ovations und die erste Applausrakete.

Auch die Stiftsbienen und die Tanzgarde des Sportvereins Gelb-Schwarz Hohenholte begeisterten mit präzisen Schritten, Spagaten und Hebefiguren. Damit die Tänzerinnen sich kurz von ihren Auftritten erholen konnten, hatte die kfd ein zum Motto des Nachmittags passendes buntes Programm vorbereitet. Bei mehreren Sketchen und einer Märchenstunde amüsierte sich das Publikum prächtig. Die vorgetragene Aschenbrödel-Neuauflage überzeugte mit Glitzerperücken und einer apathischen Protagonistin, deren monotone Ein-Wort-Pointe bald voller Inbrunst von den Karnevalistinnen mitgesprochen wurde. Das gemeinsame Schunkeln zur Karnevalsmusik vervollständigte schließlich den ausgelassenen Nachmittag.