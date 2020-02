Sturmtief „Victoria“ hielt Feuerwehr und Polizei im Kreis Coesfeld bis in die Morgenstunden auf Trab. Kreisweit waren 42 sturmbedingte Einsätze zu bewältigen. In der überwiegenden Anzahl handelte es sich um herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume.

Die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck war mit beiden Löscheinheiten am Sonntag immer wieder im Einsatz. Am frühen Abend wurden die Einsätze dann noch einmal mehr. Gegen 18 Uhr stürzte ein Baum auf eine Straße in Herkentrup. Nach 19 Uhr kippte ein großer Baum auf einen heranfahrenden Pkw im Bereich Burg Hülshoff. Wie Feuerwehrsprecher Ingo Spindelndreier berichtete, fuhr der Fahrer im Bereich eines Waldstücks direkt in den fallen Baum hinein. Dabei wurde das Auto stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Christian Menke, Leiter der Feuerwehr, setzte mehrere Motorsägen ein und ließ die Unfallstelle ausleuchten. Anschließend musste die Straße von Feuerwehrkameraden gesäubert werden. Damit waren die freiwilligen Helfer aus Havixbeck und Hohenholte mehrere Stunden im Einsatz.