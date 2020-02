Das Kinderprinzenpaar Lola Schulze und Mats Tenbrinck setzt zusammen mit seinem Narrenvolk zu einem turbulenten Endspurt in der fünften Jahreszeit an. Die jungen Tollitäten nahmen am Dienstagabend ihren frisch herausgeputzten Prunkwagen für den Karnevalszug in Augenschein.