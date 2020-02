Um beim Karnevalsumzug farbenfrohe und pfiffige Akzente zu setzen, haben sich in den vergangene Wochen etliche Vereine, Stammtische, Freundeskreise, Nachbarschaften und andere Gruppen mächtig ins Zeug gelegt. Insgesamt 40 Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen setzen sich am morgigen Sonntag (23. Februar) um 14.11 Uhr im Flothfeld in Bewegung, um gemeinsam mit den Narren entlang des aus den Vorjahren bekannten Zugweges mit viel Helau zu feiern.

Im Ortskern werden Andreas Messing und Ingo Spindelndreier vom Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) das Geschehen moderieren und Wissenswertes zu den einzelnen Zugnummern preisgeben. Zum Abschluss werden der schönste Wagen und die attraktivste Fußgruppen prämiert.

In dieser Reihenfolge machen sich die Wagen und Fußgruppen auf den Weg: