Kalari-Gruppe löst großen Jubel aus

Wenn knapp 400 Kinderstimmen lautstark nach einer Zugabe verlangen, kann ihnen das Prinzenpaar diesen Wunsch schlecht abschlagen. Lola Schulze und Mats Tenbrinck gewährten ihrem Publikum, den Schülern der Baumberge-Schule Havixbeck, nur zu gern einen weiteren Tanz – dieses Mal im Piratenkostüm.

In der Dreifachturnhalle herrschte bei der Karnevalsfeier der Grundschule am Freitagmorgen rundum gute Stimmung. Schulleiterin Regina Sommer moderierte das Programm. Auf ihre Frage, wer sich vorstellen könne, im nächsten Jahr Prinz oder Prinzessin zu werden, schossen gleich etliche Hände in die Höhe.

Der ganze Morgen war von viel Bewegung geprägt. Im Anschluss an das Prinzenpaar führten die TIFF-Tanzgruppen „Candy Crush“ und „Lollipop“ zu einer Zusammenstellung verschiedener Lieder ihre Tänze auf und wurden mit viel Applaus belohnt.

Karneval in der Baumberge-Schule 1/10 Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Beste Stimmung herrschte bei der Karnevalsfeier der Baumberge-Schule Havixbeck. Foto: Kerstin Adass

Einige Schüler der Klasse 4b, die von der Schulleiterin nach einer Privatvorstellung die Aufführungserlaubnis erhalten hatten, zeigten außerdem ihren selbst choreographierten Überraschungstanz.

Den größten Jubel löste aber die Kalari-Gruppe aus, die einen Einblick in die indische Kampf- und Selbstverteidigungskunst gab. Da in der Grundschule alle zweiten Klassen in Kalari unterrichtet werden, bewunderten viele Kinder das Können ihrer Mitschüler, die den Kampfsport auch außerhalb der Schule ausüben. Auch Schulleiterin Regina Sommer, ausnahmsweise in der Position einer Schülerin, schlug sich unter Anleitung eines Grundschülers bei ihren ersten Kalari-Versuchen nicht schlecht.

Bevor die Tanzfläche für alle eröffnet wurde, erhielten die Kinder noch einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Karnevalszug am Sonntag: Auf den Schultern ihrer Betreuer thronten Prinzessin Lola und Prinz Mats über der Menge und verteilte unentwegt Bonbons an die begeisterten Grundschüler.